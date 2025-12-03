Un cargamento de más de 65 kilos de marihuana fue descubierto en un colectivo que viajaba hacia Mendoza

El colectivo de un tour de compras trasladaba un cargamento de marihuana, oculto en peluches. Lo incautaron en Salta, pero tenía a Mendoza como destino.

Un cargamento de más de 65 kilos de marihuana fue interceptado en un colectivo tipo “tour de compras” que viajaba desde Salta hacia Mendoza. La droga estaba distribuida en mochilas infantiles que habían sido cargadas en la bodega del ómnibus y pertenecían a tres mujeres, quienes quedaron detenidas.

El operativo se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional 38, en el kilómetro 592, cuando personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Catamarca, junto con efectivos del Escuadrón 67 de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), inspeccionó el rodado y detectó tres bultos de grandes dimensiones que emanaban un fuerte olor a cannabis. Ante la sospecha, se procedió a identificar a sus propietarias.

65 kilos de marihuana entre mochilas escolares infantiles 1- Catamarca Marihuana oculta en peluches En presencia de testigos, los uniformados abrieron los bultos y constataron que contenían mochilas infantiles utilizadas para camuflar 60 paquetes rectangulares. Tras realizar el narcotest, se confirmó que se trataba de 65,868 kilogramos de marihuana.

El Juzgado Federal N° 1 y la Fiscalía Federal de Catamarca ordenaron el decomiso de todo el estupefaciente y demás elementos de interés para la causa. Las tres mujeres involucradas quedaron detenidas por infracción a la Ley 23.737 (de estupefacientes) y fueron puestas a disposición de la Justicia Federal.