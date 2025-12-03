Una fuerte explosión en un edificio de Neuquén dejó severos daños estructurales y una mujer herida

Una explosión en un edificio de Neuquén dejó una mujer herida y graves daños estructurales; vecinos aseguran que minutos antes sintieron olor a gas.

El hecho se reportó este miércoles al mediodía en la intersección de Roca y Santamaría, en un edificio ubicado al oeste de la ciudad de Neuquén. Esta fuerte explosión ocurrió en el segundo piso del inmueble, donde una mujer resultó herida. Dada la magnitud del estallido, el edificio sufrió daños estructurales tanto en pisos superiores como inferiores. Aún se desconoce qué provocó la explosión.

La misma generó un fuerte despliegue en la zona, dado el daño que provocó tanto en el edificio como en los comercios aledaños al inmueble. Allí debieron trabajar los Bomberos para socorrer a los vecinos, junto a efectivos de seguridad y miembros del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN).

Explosión en un edificio de Neuquén (2) Según informó el comisario inspector Enrique Fraile al medio LM Neuquén, la mujer fue trasladada al hospital Castro Rendón. Desde el centro médico informaron que ya se encuentra “estable y consciente”, mientras se le continúan realizando análisis. Vecinos de la zona expresaron que la víctima fue expulsada por el aire desde su departamento a raíz de la fuerte explosión.

El relato de los vecinos sobre la explosión Uno de los comerciantes de la zona relató el momento de la explosión: “Estaba sentado en la vereda cuando sentí el estruendo. Todo tembló y los vidrios de las ventanas salieron disparados, cubriendo la calzada”.

Explosión en un edificio de Neuquén (3) Mientras que uno de los vecinos del edificio contó: “No quedó nada. Volaron las paredes, el escritorio... Solo alcancé a agarrar el celular antes de salir”. La explosión fue tal que los cuatro departamentos del segundo piso, donde ocurrió, se vieron afectados, además de las unidades de otros pisos.