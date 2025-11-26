Explotó un colectivo en la Ciudad Universitaria: caos de tránsito en la zona

Un colectivo que circulaba por el Metrobús de Facultad Arquitectura, Diseño y Urbanismo en Ciudad Universitaria explotó y quedó envuelto en llamas.

Un colectivo que circulaba por el Metrobús frente a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo explotó y quedó envuelto en llamas. El hecho fue reportado por algunos vecinos de la zona que observaban una gran cortina de humo negro en la zona de Belgrano y Núñez, algo que también comenzó a repercutir en redes sociales. Ahora, según reportaron, habría sido debido a la explosión en el campus de Ciudad Universitaria.

Rápidamente comenzaron a viralizarse en redes imágenes y videos del incendio, donde la Policía, que suele patrullar por la zona, cortó la circulación de los colectivos y alejó a las personas y alumnos que circulaban por allí.

Según informaron, el incendio habría sido provocado tras la explosión de un colectivo de la línea 160, aunque todavía se desconoce la razón por la que se produjo este hecho y si hay algún herido. De todas formas, las llamas ya fueron controladas por los Bomberos.