Atraparon en Chubut al capo narco más buscado de Santa Fe: tenía una jugosa recompensa

La detención se concretó este martes en Puerto Madryn , en un operativo realizado por agentes de la División de Investigaciones de Chubut, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación.

La investigación había detectado que Gallardo se movía por el sur del país utilizando una identidad falsa.

Gallardo, de 54 años, estaba prófugo desde abril de 2022, cuando fue imputado por el homicidio agravado de Carlos Cabrera y por amenazas coactivas en la localidad de Frontera. La pesquisa determinó que se desplazó por localidades del sur de Buenos Aires y de Neuquén antes de instalarse en Chubut, donde continuó oculto bajo un documento apócrifo.

El comisario Martín Gianni, integrante del equipo de asistencia a la Fiscalía, detalló que el fugitivo había modificado su aspecto físico: se había cambiado el corte y el color del pelo y llevaba tatuajes cubiertos.

También utilizaba un DNI con el mismo apellido pero con otro nombre: se identificaba como Walter Gallardo. Sin embargo, los tatuajes permitieron confirmar su verdadera identidad.

Antecedentes por narcotráfico

Héctor Gallardo fue señalado como líder del denominado "Clan Gallardo". Está acusado del asesinato a balazos de Carlos Miguel Cabrera, ocurrido el 23 de abril de 2022 frente a la vivienda de la víctima en la calle 74 al 340 de Frontera. Testimonios y tareas de inteligencia apuntaron a dos hombres en una moto como los ejecutores del ataque.

Además, Gallardo registra antecedentes federales vinculados al narcotráfico. En 2017 fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de Córdoba a 14 años de prisión por organizar y financiar transporte de estupefacientes. En 2019 obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria y volvió a Frontera, hasta que quedó nuevamente bajo investigación.

Será trasladado a Santa Fe

Las autoridades santafesinas habían incluido a Gallardo en octubre pasado en la lista oficial de los diez criminales más buscados, lo que implicó la oferta de una recompensa millonaria para avanzar en su localización.

Tras su arresto en Puerto Madryn, se inició el proceso de extradición para trasladarlo a Rafaela, donde será formalmente imputado.