Quién es Andrés "Plin" Acosta, uno de los delincuentes más buscados en Santa Fe

El gobierno de la provincia de Santa Fe incluyó a Andrés “Plin” Acosta en la lista de los diez delincuentes más buscados y ofreció una recompensa de 25 millones por información que permita su captura o la confirmación de su fallecimiento.

La medida responde a un pedido de la Fiscalía Regional de Rosario, que investiga a Acosta por su presunta vinculación con la barra brava de Rosario Central y con una organización delictiva aliada a “Los Menores”, la banda que tomó el control de la tribuna “Canalla” tras el doble homicidio de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel “Rana” Attardo.

Nacido en San José del Rincón, a 14 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, Acosta fue identificado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) como parte de esta estructura criminal. La orden de detención vigente contra él fue emitida el 12 de junio, en el marco de una investigación por asociación ilícita y ataques a escuelas y una comisaría, vinculados a un presunto enfrentamiento con una célula de Los Monos .

El fiscal Patricio Saldutti, a cargo de la causa, solicitó su detención por tenencia ilegal de armas de fuego. Hasta el momento, “Plin” continúa prófugo.

Para quienes deseen aportar datos que contribuyan a su localización, el gobierno provincial habilitó los canales del 911 y el correo [email protected] , desde donde se canaliza la información que puede acceder a la recompensa de 25 millones de pesos.

El operativo de búsqueda

El caso de Acosta es seguido por el Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil, un organismo encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, e integrado por representantes del MPA, el Ministerio Público Fiscal, el Servicio Penitenciario, la Policía de Investigaciones (PDI), la Secretaría de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Inteligencia Criminal.

Una unidad específica —la de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil— lleva adelante las acciones de localización. En el último año, esta estructura permitió la captura de diez prófugos de alto perfil en distintos puntos de la provincia.

Santa Fe mas buscados Santa Fe actualizó la lista de los diez delincuentes más buscados y por los cuales se ofrecen recompensas millonarias.

Los diez más buscados de Santa Fe

El listado actualizado de los delincuentes más requeridos por el Bloque de Búsqueda y Captura incluye: