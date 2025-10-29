Un grupo de delincuentes juveniles fue aprehendido por robar en un local en Godoy Cruz

Cuatro menores de edad cayeron en el barrio Bicentenario de Godoy Cruz por robar un monopatín. Dos de ellos cuentan con antecedentes.

El robo en un local en Godoy Cruz condujo la madrugada de este miércoles a la aprehensión de cuatro delincuentes juveniles. Los jóvenes, de entre 15 y 17 años, fueron capturados tras intentar darse a la fuga por un descampado.

El grupo de adolescentes ingresó pasadas las 3 al comercio tras violentar una reja, lo que activó la alarma y dio aviso a personal policial.

La detención de los menores Efectivos de la Comisaria Séptima, que se encontraban realizando un patrullaje por la zona, se desplazaron a la escena tras la alerta que recibieron por parte de la empresa a cargo de la alarma del local. Una vez en el lugar, se constataron daños en el ingreso y se desplegó un operativo para dar con los responsables.

De esa manera, poco después, dieron con un grupo de cuatro menores de edad. Al notar la presencia policial, los jóvenes intentaron darse a la fuga por un descampado. No obstante, fueron aprehendidos y se recuperó un monopatín sustraído del local.