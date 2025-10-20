Pistolas, cuchillos y motocicletas secuestradas: detienen delincuentes tras una serie de patrullajes

Efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) actuaron en Guaymallén. Como resultado secuestraron pistolas, cuchillos y motocicletas robadas.

El departamento de Guaymallén fue el escenario de diversas intervenciones del personal policial de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), que terminaron con varias aprehensiones y el secuestro de armas de fuego, un cuchillo y motocicletas robadas.

Primero, dos hombres, de 24 y 31 años, fueron detenidos en el cruce de las calles Ecuador y Gomensoro, luego de que una breve persecución por las calles del departamento. Uno de los malvivientes, que se desplazaba en una motocicleta Corven Triax 150 cc, arrojó al suelo un elemento mientras se daban a la huida.

Tras realizar los trabajos pertinentes se halló en la zona un cuchillo. Además, secuestraron un teléfono celular y la motocicleta en la que se movilizaban.

Horas después, sobre la unión de las calles Mayorga y Delgado, dentro del barrio San Jorge, se aprehendió a un hombre de 36 años tras ser visto empuñando un arma de fuego que terminó usando una réplica de plástico. En el lugar, el sujeto debió ser reducido por los agentes presentes.

En el barrio Lihué, efectivos lograron secuestrar un arma de fuego, tipo revólver calibre 9 mm con su cargador, mientras un grupo de personas se dio a la fuga tras ver a los uniformados.