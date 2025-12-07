Macabro hallazo en Godoy Cruz: la investigación del presunto asesinato de un hombre con el cráneo hundido

El cuerpo de Darío Alfredo Navarro Díaz fue hallado este viernes en una zona industrial de Godoy Cruz. La instrucción del caso avanza en la teoría de asesinato.

El cuerpo de Darío Alfredo Navarro Díaz (37) fue hallado sin vida en las calles de Godoy Cruz.

El hallazgo del cadáver de un hombre fue notificado por la Policía durante la noche de este viernes en una zona donde convergen los departamentos de Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú. Al analizar el cuerpo se indicó que presentaba una contundente herida en la cabeza de la víctima, por la que la investigación apunta a que fue un asesinato.

La víctima fue identificada poco después como Darío Alfredo Navarro Díaz, un hombre de 37 radicado en departamento de Godoy Cruz. Fue dentro de los límites territoriales de esta comuna donde encontraron su cuerpo sin vida y con una grave herida.

Concretamente, su cadáver yacía en la calle Miguel Azcuenaga, entre el Carril Rodríguez Peña y la calle San Francisco del Monte, una zona industrial cercana a la frontera con las jurisdicciones de Guaymallén y Maipú.

Los detalles del hallazgo Allí, sobre las 19.30 del viernes, se alertó del macabro descubrimiento por medio de la línea de emergencias 911. En esta llamada se describió que el hombre estaba en dicha calle inconsciente por un presunto estado de ebriedad. Al llegar, las autoridades identificaron que no tenía signos vitales.

Sin embargo, más adelante, el personal del Grupo TEN (Traslado Examen Necroidentificación), dependiente de la Policía Científica, constató la presencia de una herida cortante en el cuero cabelludo producida por un elemento contuso o punzante que le generó un grave hundimiento en el cráneo.