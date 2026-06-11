Godoy Cruz podría recuperar a una pieza clave sin gastar un cupo de refuerzo

Mientras el mercado de pases comienza a tomar temperatura, en Godoy Cruz hay movimientos que podrían resultar tan importantes como la llegada de un refuerzo. Porque a veces las soluciones no llegan desde afuera. A veces están más cerca de lo que parece.

Y una de ellas podría llamarse Facundo Altamira.

El mediocampista ofensivo, actualmente a préstamo en Defensa y Justicia, aparece como una de las posibilidades más concretas para reforzar el plantel de Pablo De Muner de cara a la segunda parte de la temporada.

La situación del futbolista está directamente relacionada con el presente del Halcón de Varela. El reciente cambio de entrenador será determinante para definir si Altamira tendrá continuidad en el proyecto deportivo o si deberá buscar nuevos horizontes.

En caso de que el nuevo cuerpo técnico no lo considere una prioridad, en Godoy Cruz ya tienen claro cuál es el paso a seguir.

De Muner observa con buenos ojos su regreso.

El entrenador entiende que se trata de un jugador con características difíciles de encontrar dentro del plantel actual. Dinámico, con capacidad para romper líneas, buena lectura de juego y experiencia en la institución, Altamira podría aportar variantes en una zona del campo donde el equipo busca ganar creatividad y profundidad.

Facundo Altamira habló tras el triunfo ante Tigre. Foto: Prensa Godoy Cruz Con los brazos abiertos. Así esperan a Facundo Altamira en Godoy Cruz. Prensa Godoy Cruz.





Una ventaja clave para el Tomba

Más allá de las condiciones futbolísticas del jugador, existe un detalle reglamentario que vuelve aún más atractiva la operación.

Altamira regresaría de un préstamo, por lo que no ocuparía cupo de incorporación.

El mismo escenario se presenta con Valentín Burgoa, otro futbolista que podría volver a vestir la camiseta tombina durante este mercado.

En tiempos donde cada plaza disponible para reforzar el plantel vale oro, recuperar jugadores propios sin consumir lugares de incorporación representa una ventaja importante para cualquier club.

Y especialmente para un Godoy Cruz que continúa analizando alternativas en otros sectores de la cancha.

Las prioridades siguen siendo otras

Aunque el posible regreso de Altamira genera expectativa, la dirigencia no pierde de vista las necesidades principales del equipo.

La búsqueda de un marcador de punta continúa siendo una prioridad para el cuerpo técnico, que considera necesario incorporar competencia y variantes en esa posición.

También se analizan otras posibilidades para fortalecer el plantel, aunque por el momento las negociaciones avanzan con cautela y sin nombres confirmados oficialmente.





Facundo Altamira Godoy Cruz Antonio Tomba (24).JPG Santiago Tagua/MDZ

Un regreso que ilusiona

Altamira dejó una buena imagen durante su paso por Godoy Cruz. Su capacidad para asociarse, llegar al área rival y aportar desequilibrio lo transformaron en una pieza valorada por el hincha.

Por eso, la posibilidad de verlo nuevamente con la camiseta azul y blanca genera ilusión.

Todavía no hay una definición definitiva y mucho dependerá de la evaluación que realice el nuevo entrenador de Defensa y Justicia. Sin embargo, las señales son positivas y en Mendoza siguen de cerca cada movimiento.

Porque en un mercado donde los refuerzos suelen ser protagonistas, Godoy Cruz podría encontrar una solución importante mirando hacia un jugador que conoce la casa.

Y que podría volver justo cuando el equipo más lo necesita.