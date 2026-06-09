Dos posibles salidas y un regreso que toma fuerza: los movimientos que analiza Godoy Cruz

Mientras el plantel de Godoy Cruz transita los últimos compromisos de la temporada, la dirigencia ya trabaja en el mercado de pases. Entre posibles bajas y nombres que podrían volver al club, comienzan a definirse los primeros movimientos del Expreso, con dos posibles salidas y un regreso que toma fuerza. salidas .

Uno de los futbolistas que podría cambiar de aire es Matías Ramírez. El volante ofensivo, que nunca logró consolidar una relación fluida con los hinchas tombinos y fue uno de los jugadores más cuestionados por parte de la tribuna durante los últimos ciclos, tiene una propuesta concreta para continuar su carrera en el fútbol colombiano.

No sería una experiencia nueva para Ramírez. El mediocampista ya tuvo un paso por ese país y desde su entorno ven con buenos ojos la posibilidad de regresar a una liga donde supo encontrar continuidad y protagonismo. Por el momento no hay una definición, pero las negociaciones avanzan y su salida aparece como una posibilidad real.

Otro de los nombres que podría dejar el club es Mateo Mendoza. El defensor sanjuanino se transformó en una de las revelaciones del plantel y su crecimiento no pasó inadvertido para varios equipos del fútbol argentino.

El principal interesado sigue siendo Racing Club, que viene monitoreando su situación desde hace varios meses y podría avanzar formalmente cuando se abra el mercado. En Godoy Cruz saben que será difícil retener al zaguero si llega una oferta importante desde Avellaneda.

La posible transferencia de Mendoza representa una oportunidad económica para el club, pero también obligaría a buscar variantes para una defensa que ha sido uno de los puntos fuertes del equipo.

4 POSTEO BURGOA

¿Regresará Valentín Burgoa a Godoy Cruz?

Mientras se analizan posibles salidas, también aparecen nombres para reforzar el plantel. Y entre todas las alternativas hay una que gana terreno día tras día: el regreso de Valentín Burgoa.

El mediocampista finaliza su préstamo y su retorno al club asoma como una de las posibilidades más concretas para el segundo semestre. Con conocimiento de la institución, experiencia en Primera División y una identificación marcada con la camiseta tombina, Burgoa surge como una solución inmediata para ampliar las variantes del equipo.

Por ahora no hay anuncios oficiales, pero todo indica que será uno de los nombres a seguir durante las próximas semanas.

Godoy Cruz y los movimientos en el mercado de pases

En Godoy Cruz saben que el segundo semestre exigirá un plantel competitivo para afrontar los objetivos deportivos. Por eso, mientras se esperan definiciones sobre Ramírez y Mendoza, también se avanza en el análisis de posibles incorporaciones.

El mercado recién empieza a moverse, pero en el Expreso ya hay tres nombres que concentran buena parte de la atención: Matías Ramírez, Mateo Mendoza y Valentín Burgoa. Dos podrían despedirse y uno podría volver a casa.