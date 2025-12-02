Motos: noviembre terminó con una baja importante en las ventas

La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( ACARA ) informó que el número de unidades patentadas durante noviembre de 2025 fue de 45.004 motos , esto es una baja interanual en ventas del 10,3%, ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 50.173 unidades.

Si la comparación es contra el mes anterior se observa una baja del 28,7%, ya que en octubre 2025 se habían registrado 63.155unidades.

De esta forma, en los once meses acumulados del año se patentaron 582.981 unidades, esto es un 33,7% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 436.001 motovehículos.

En cuanto a la participación, no se observan cambios con respecto a octubre en los primeros puestos, Honda siguió liderando el mercado con 8.597 unidades; seguida por Gilera con 6.314, que llegó a estar cuarta en marzo; y por Motomel , que con 5.168 sigue en la tercera posición. En el cuarto puesto, al revés de lo que había pasado en agosto, sigue Zanella con 4.277 y Keller con 3.883 cierra el top five.

Se observa una importante modificación en cuanto al modelo más patentado. Luego de tres meses segunda, retomó en noviembre a la primera posición la Gilera Smash, con 4.413, dejando en el segundo puesto a la histórica líder de años anteriores, la Honda Wave 110, con 4.261 unidades.

Se mantiene en el tercer escalón, la Keller KN 110-8, con 3.324, lo que hizo que la Motomel B110, con 2.779 continúe en el cuarto puesto. La novedad de septiembre, que se mantuvo también en octubre, había sido el retorno al top five de la Corven Energy 110 by Corven, que con 2.538 unidades trepó al quinto puesto y allí continuó el mes pasado.

Motos y autos

La baja del mercado de motos va en línea con una disminución de la demanda para comprar autos.

La entidad informó, la semana pasada, que el número de vehículos patentados durante noviembre de 2025 ascendió a 34.905 unidades, lo que representa una baja del 3,6% interanual, ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 36.220 unidades.

Si la comparación es contra octubre se observa una baja del 33,2% ya que en ese pasado mes se habían registrado 52.259 unidades. De esta forma, en los once meses acumulados del año se patentaron 587.666 unidades, esto es un 49,7% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 392.450 vehículos.

La mirada de ACARA

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, explicó al mercado automotor que "las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen número, recordemos que tuvimos dos días hábiles menos y que este mes, junto con diciembre, son históricamente los más bajos del año. Vale decir que seguimos con buena actividad en nuestros locales, una tendencia que no parece detenerse de cara a los próximos meses".

"Esperamos que se avance con los temas laborales e impositivos que se mencionan, que sigamos con crédito a tasas cada vez más convenientes, algo clave para dinamizar nuestro sector, y que la rueda siga girando en 2026, como lo ha venido haciendo durante todo este año, para poder seguir creciendo", completó Beato.