Moto Morini acelera su expansión en Argentina y alcanza los 15 concesionarios oficiales

Moto Morini Argentina , la histórica marca italiana representada en el país por Grupo Simpa S.A., continúa consolidando su crecimiento y expansión federal con la inauguración de su concesionario oficial número 15. Ubicado en la ciudad de Villa Mercedes, este nuevo punto de venta representa un hito en el desarrollo de la marca.

La apertura de Moto Morini Villa Mercedes, refuerza una estrategia de expansión sostenida que busca acercar la experiencia de la marca a cada vez más motociclistas de todo el país, ofreciendo una propuesta que combina diseño italiano, prestaciones de vanguardia y una red de atención profesional en constante crecimiento.

La inauguración contó con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, entre ellas el Gobernador de la provincia de San Luis, Claudio Poggi, y el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, quienes acompañaron la apertura junto al equipo de Grupo Simpa. Su participación puso de manifiesto la relevancia de esta inversión para el desarrollo económico y comercial de la región, así como el potencial de crecimiento que representa para la industria de las motocicletas en la provincia.

Con esta nueva incorporación, Moto Morini alcanza los 15 concesionarios oficiales en Argentina, fortaleciendo su presencia en una plaza estratégica para la región de Cuyo y consolidando una red comercial cada vez más sólida y federal.

Ubicado en Pedernera 735, Villa Mercedes, el nuevo concesionario de 300mts ya cuenta con la gama completa de productos de la marca, incluyendo algunos de sus modelos más destacados como la X-CAPE 1200, la X-CAPE 700, la joya mid size Alltrhike 450, Seiemmezzo y Calibro.

Además, ofrecerá repuestos originales y posventa especializada, garantizando una experiencia integral para los clientes de la región. La apertura representa un paso clave dentro del plan de desarrollo de Moto Morini en Argentina, reafirmando el compromiso de Grupo Simpa con el crecimiento de la marca y con la expansión de una red capaz de brindar respaldo, servicio y cercanía a sus usuarios en todo el territorio nacional.

Con motivo de esta nueva apertura, Matías Michaylyszyn, Gerente de Negocios de la división Rodados de Grupo Simpa S.A., destacó: "Alcanzar los 15 concesionarios oficiales en Argentina es mucho más que un número. Es la confirmación de que Moto Morini está atravesando una etapa de fuerte crecimiento y consolidación en el mercado local. Cada nueva apertura representa inversión, desarrollo regional y la posibilidad de acercar a más usuarios una marca con identidad propia, historia y una propuesta diferencial dentro del segmento premium. San Luis era una plaza estratégica para nuestro plan de expansión y estamos orgullosos de seguir fortaleciendo nuestra presencia en todo el país”.

Por su parte, Carina Albornoz, titular de Moto Morini San Luis, señaló: "Esta apertura representa un paso muy importante tanto para nosotros como para toda la región. Ser parte del crecimiento de Moto Morini en Argentina y convertirnos en el concesionario número 15 de la marca nos llena de orgullo y también de responsabilidad. Creemos que San Luis tiene un enorme potencial para seguir desarrollando el segmento de motos premium y de aventura, y queremos acercar a los usuarios una experiencia a la altura de lo que representa Moto Morini a nivel mundial: diseño italiano, tecnología, historia y pasión por las dos ruedas. Nuestro objetivo es construir una comunidad, generar encuentros y acompañar el crecimiento de la marca en toda la zona ofreciendo una experiencia diferencial para cada cliente”.

La presencia del gobernador Claudio Poggi y del intendente Maximiliano Frontera durante la inauguración refleja la importancia que adquiere esta nueva apertura para la región, consolidando a Villa Mercedes como una plaza estratégica para el desarrollo de nuevos negocios y fortaleciendo el posicionamiento de Moto Morini como una de las marcas con mayor crecimiento dentro del mercado argentino de motocicletas.

Horario del concesionario de Moto Morini en San Luis

El concesionario Moto Morini San Luis abrirá sus puertas de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 y de 16:30 a 20:30 horas, y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.