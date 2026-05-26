Grabaron a un niño manejando una moto y haciendo maniobras peligrosas

Un video grabado en plena Costanera de Santa Fe generó preocupación e indignación en redes sociales luego de mostrar a un niño conduciendo una moto en medio del tránsito y realizando maniobras peligrosas en una de las zonas más concurridas de la ciudad.

El episodio ocurrió durante la tarde del lunes feriado por el 25 de Mayo, en la intersección de avenida Almirante Brown y calle Calcena, un sector de intensa circulación vehicular y peatonal en la ciudad de Santa Fe.

Las imágenes muestran al menor, que llevaba casco colocado, desplazándose en moto entre otros vehículos e incluso cruzándose de carril mientras realizaba maniobras imprudentes sobre la avenida. La situación encendió rápidamente las alarmas entre quienes transitaban por el lugar debido al riesgo generado tanto para el niño como para terceros.

Según trascendió, el menor no circulaba solo . A pocos metros se movilizaba un adulto en otra motocicleta, quien además llevaba a otro niño como acompañante. El video fue difundido inicialmente por un oyente de una radio local y luego comenzó a viralizarse en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la falta de controles viales.

Grabaron a un nene manejando una moto mientras realizaba maniobras peligrosas por la Costanera en Santa Fe

Grabaron a un nene manejando una moto mientras realizaba maniobras peligrosas por la Costanera en Santa Fe

La jornada por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo había generado un importante movimiento de personas en la Costanera santafesina, lo que agravó aún más las condiciones de peligro en las que ocurrió el episodio.

El caso volvió a poner el foco sobre la circulación de menores al volante y las responsabilidades de los adultos a cargo. En los comentarios difundidos en redes sociales, usuarios reclamaron mayores controles y sanciones ante situaciones de este tipo.