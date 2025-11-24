Muertes por accidentes de motos: Fernando de Andres advirtió una ''epidemia'' y prometió leyes de prevención

El diputado nacional electo del PRO Fernando de Andreis advirtió este lunes sobre ''la epidemia nacional'' de muertes en accidentes de motos que ocurren en Argentina y señaló que la cifra podría escalar a casi 20.000 en la próxima década. Por eso, prometió atacar la medida con leyes y normativas que "accionen sobre la seguridad real".

"En Argentina, cada año, casi 1.800 jóvenes entre 15 y 35 años se matan en una moto . Escribo 'se matan' para no usar la metáfora engañosa 'pierden la vida', que da a entender que la extraviaron, como si se les hubiese escapado de las manos algo. No. Se matan, y fueron todas muertes prematuras y evitables", sentenció de Andreis a través de un posteo en sus redes.

De acuerdo al exsecretario General de la Presidencia de Mauricio Macri, la principal causa de muerte en los accidentes es el impacto contra otro vehículo, en mayor medida vehículos de carga que automóviles. Luego le siguen los impactos contra objetos fijos y las caídas.

De esas muertes, el 80% corresponden a conductores varones y la provincia de Buenos Aires se posiciona como el distrito con más accidentes fatales del país en cantidad absoluta, aunque las tasas más altas ocurren en las provincias del norte, según sostuvo el legislador electo.

"Evitar estas muertes —proyectadas, sin cambios, habrá casi 20.000 en la próxima década— requiere una combinación de acciones", enfatizó de Andreis. Desde mejoras en infraestructura (rutas seguras, iluminación de las calles, etc.), a políticas vinculadas con la autoconciencia del riesgo, el diputado electo puso el foco sobre aquellas vinculadas a leyes y normativas que "accionen sobre la seguridad real".

Para el dirigente del PRO, estas pueden abarcar desde sanciones específicas sobre la conducción temeraria, que atribuyó a conductores jóvenes, hasta la imposición de adaptación de guardarraíles en los tramos más peligrosos de autopistas y rutas, especialmente en grandes ciudades y accesos metropolitanos.

"Los guardarraíles pueden producir lesiones fatales aun a baja velocidad, porque están diseñados para detener autos, no motos. A nivel mundial, una porción importante de los accidentes mortales son producidos por guardarraíles inadecuados para las motos", explicó de Andreis.

Y concluyó: "Me van a leer acá hablando de motos, bicicletas eléctricas (e-bikes) y bicicletas 'musculares', porque esta ya es la década de los vehículos de dos ruedas. Un cambio que abarca el traslado de personas, la recreación y el transporte comercial de mercaderías en áreas urbanas. Necesitamos buenas leyes para adaptarnos al cambio, salvar vidas y evitar heridos graves".