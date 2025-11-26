La Ciudad le quitará las licencias de conducir a los que cometan delitos con autos o motos

El Gobierno porteño implementará un cruce de datos entre Seguridad y el registro de licencias de conducir para detectar a los que roban a bordo de vehículos.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que les quitará la licencia de conducir a aquellas personas que cometan delitos utilizando motos o autos. La medida forma parte del plan integral de seguridad y será posible gracias al cruce de datos entre distintas áreas del Ejecutivo porteño.

“Hasta ahora, si alguien cometía un delito podía seguir teniendo registro para conducir como si nada. Eso cambió. Ahora, quien comete un delito con una moto o un auto en la Ciudad se queda sin registro”, expresó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en un comunicado difundido en su cuenta oficial de X.

“En lo que va del año detuvimos a 125 delincuentes que usaron vehículos para robar y tenían licencias vigentes emitidas por la Ciudad. Esas licencias se dan de baja, y lo mismo vamos a hacer con las de cada nuevo delincuente que detengamos. En la Ciudad, el orden no se negocia”, concluyó Macri.

Cómo funcionará la medida de sustracción de licencias de conducir a delincuentes De acuerdo con lo informado por el Gobierno porteño, el mecanismo se activará a partir de un sistema de intercambio de información entre la Secretaría de Seguridad y la Dirección General de Habilitación de Conductores. Cada vez que una persona sea detenida por haber participado en un hecho delictivo a bordo de un vehículo, los datos serán remitidos al área encargada de otorgar y revisar licencias de conducir. Esta última evaluará los antecedentes y, en caso de corresponder, aplicará la normativa vigente que contempla la baja del registro.

Según datos oficiales, en lo que va de 2025 fueron detenidas 1.021 personas por cometer delitos utilizando motos o autos dentro del territorio porteño. De ese total, 523 tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires y 446 residen en la Ciudad. Entre estos últimos, 125 contaban con licencias emitidas por la Ciudad de Buenos Aires, que serán dadas de baja tras el proceso de revisión correspondiente.