Ni Una Menos: ya son seis los femicidios en el NEA en lo que va de 2026

En el marco de la conmemoración del día Ni Una Menos por la violencia de género la marcha central en Misiones tuvo lugar en la ciudad de Eldorado, localidad en la que residía Dulce María Beatríz Candia, la adolecente de 17 años asesinada días pasado.

Cabe recordar que la joven desapareció de su domicilio el 17 de mayo y su cuerpo apareció el 28 de mayo en el terreno de una obra en construcción; un día después que la madre hiciera la denuncia policial de su desaparición.

A once años de la primera movilización de Ni Una Menos , el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” reveló en un informe especial que muestra que Misiones ocupa el décimo lugar entre las provincias con mayor cantidad de femicidios registrados desde 2015 hasta el 27 de mayo de 2026.

En este período se contabilizaron 97 víctimas de femicidio en Misiones, lo que representó una tasa de 7,6 femicidios cada 100.000 habitantes, superando también el promedio nacional de 6,9. De su parte en las provincias de Corrientes se produjeron 75 femicidios; en Chaco 119 y en Formosa 80.

El Día Nacional “ Ni una Menos ” se conmemora para exigir el cese de la violencia de género y visibilizar su expresión más extrema: los femicidios y trans/travesticidios. El movimiento nació como un grito colectivo para decir "basta" a los crímenes de odio y las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres y disidencias.

La fecha recuerda la primera masiva marcha del 3 de junio de 2015 en Argentina, un hito que impulsó este movimiento a nivel internacional.

El detonante : La convocatoria se originó tras el brutal femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años que estaba embarazada y fue asesinada por su pareja en Rufino, Santa Fe.

: La convocatoria se originó tras el brutal femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años que estaba embarazada y fue asesinada por su pareja en Rufino, Santa Fe. El reclamo original : Nació de la urgencia de frenar una realidad alarmante y exigir políticas públicas de protección, ya que una mujer era asesinada cada 30 horas en el país.

: Nació de la urgencia de frenar una realidad alarmante y exigir políticas públicas de protección, ya que una mujer era asesinada cada 30 horas en el país. Alcance: A lo largo de los años, el lema se expandió a varios países de Hispanoamérica, convirtiéndose en un símbolo global de la lucha feminista y de concientización. 1

El 2026 en el NEA

Según el informe desde el 1ro. de enero al 27 de mayo se produjeron en la provincia del Nea seis femicidios. En Misiones ocurrieron tres. El último en la ciudad de Eldorado, situada a unos 200 kilómetros al Norte de la capital Posadas sobre el río Paraná. En tanto que se registraron 51 intentos de femicidio.

En la provincia de Corrientes, el 18 de febrero en la ciudad de Paso de los Libres Rosa Riquelme de 60 años fue brutalmente asesinada por su ex pareja Abelardo Castro de 69 años, por la disputa judicial de los bienes. En tanto que se registraron dos intentos de femicidio.

En Chaco, en la ciudad de Quitilipi el 11 de marzo último Fueron asesinadas Marcela Frías (36 años) y su hija Diana Yerlin Gómez (17 años). El principal acusado es la pareja de la mujer, y el caso escaló judicialmente tras revelarse que la menor sufrió abuso sexual. En Formosa en lo que va del presente año n ose registraron femicidios, ni intentos.

3.424 víctimas a nivel nacional

A nivel nacional, el observatorio registró 3.424 víctimas de violencia de género, de las cuales 3.073 fueron caratulados como femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas. Por otro lado, 78 fueron transfemicidios: ocurrieron cuatro lesbicidios y 269 a femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Respecto de la edad de las víctimas, la mayor concentración se registró entre los 31 y 50 años, con 1.140 casos, seguida por el grupo de 19 a 30 años, con 918 víctimas. También se contabilizaron 407 mujeres de entre 51 y 65 años, 297 adolescentes de 13 a 18 años, 221 víctimas de entre 66 y 90 años, 110 niñas de 2 a 12 años y 22 bebés de hasta un año.

En cuanto al perfil de los agresores, el Observatorio contabilizó que la mayoría tenía entre 31 y 50 años (1.173 casos), seguido por aquellos de 19 a 30 años (749). Además, se registraron 348 femicidas de entre 51 y 65 años, 135 de entre 66 y 90 años, y 97 adolescentes de 13 a 18 años.

Principal agresor: la pareja de la víctima

Los datos muestran que el principal agresor sigue siendo la pareja de la víctima, vínculo presente en 1.219 casos. A ello se suman 670 femicidios cometidos por exparejas. También aparecen conocidos o vecinos (353), otros familiares (190), hijos o hijastros (120) y padres o padrastros (111).

El hogar sigue siendo el escenario predominante de estos crímenes. Del total de casos, 987 ocurrieron en la vivienda de la víctima y otros 798 en la vivienda compartida con el agresor. En menor medida, los hechos sucedieron en la vía pública (275), en campos, descampados o montes (227), en otras viviendas (203) o en la casa del femicida (126).

436 víctimas no tuvieron respuesta de la Justicia

Los registros del observatorio revelan además que al menos 436 víctimas habían denunciado previamente hechos de violencia de género de parte de sus agresores, mientras que 188 femicidas tenían medidas cautelares vigentes al momento del crimen. Asimismo, 207 agresores pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad.

Entre los datos relevados se identificaron 315 víctimas con indicios de abuso sexual, 135 mujeres migrantes, 91 embarazadas y 65 víctimas en contextos de prostitución o trata. Además, desde enero de 2023 se registraron 90 femicidios vinculados a contextos de narcocriminalidad. El más reciente ocurrió en Florencio Varela, donde mataron a Brenda, Morena y Lara.