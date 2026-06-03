Un intendente y un diputado nacional denunciaron a un familiar por chantaje y extorsión
Los hermanos Félix denunciaron a un primo lejano, acusándolo de pedirles una cifra millonaria para no difundir videos. El denunciado se encuentra detenido.
Una denuncia con tintes familiares y políticos sacude San Rafael por estas horas: el intendente Omar Félix denunció a David Nilo Félix, primo lejano del jefe comunal, por supuesta extorsión y chantaje contra el mandatario. La demanda también fue impulsada por Emir Félix, presidente del PJ y diputado nacional.
La investigación realizada por la Justicia derivó en una serie de allanamientos, los cuales concluyeron con la detención del demandado y el secuestro de dispositivos electrónicos. Además de David Nilo Félix, también fueron detenidas dos mujeres involucradas. Según se supo, el denunciado habría pedido $10 millones para no publicar videos con en contra del intendente y del diputado nacional.
El parentesco con los hermanos Félix
Según pudo averiguar Mdz, el denunciado no tenía vínculo ni cercanía con Emir ni Omar Félix, más allá de su parentesco lejano. La denuncia realizada por los hermanos Félix fue la consecuencia de una serie de amenazas y extorsiones realizadas durante un tiempo prolongado por parte del demandado, tanto contra Emir como contra Omar.
Desde el entorno de los hermanos Félix señalaron que, más allá de no haber una relación cercana, la situación es "lamentable y desagradable", a la vez que mencionaron que en otras oportunidades ya habían sufrido hechos de violencia por parte de su primo lejano. La causa se encuentra en manos del fiscal Javier Garioli y según explicaron, la imputación de los detenidos es inminente.
Cómo operaban los denunciados
Las tres personas implicadas habrían mantenido una activa participación en redes sociales, en donde criticaban fuertemente la gestión de los hermanos al frente de la comuna. Además, los denunciados habrían pedido a los hermanos una suma millonaria de dinero y beneficios laborales para no publicar contenido audiovisual en contra de ellos.
Según se pudo saber, las tres personas habrían sido encontradas por las autoridades en el momento en que montaban el ilícito, por lo que fueron detenidas. Se secuestraron elementos audiovisuales como teléfonos, computadoras y otros dispositivos para ser investigados en búsqueda de evidencia.