Un intendente y un diputado nacional denunciaron a un familiar por chantaje y extorsión

Los hermanos Félix denunciaron a un primo lejano, acusándolo de pedirles una cifra millonaria para no difundir videos. El denunciado se encuentra detenido.

Una denuncia con tintes familiares y políticos sacude San Rafael por estas horas: el intendente Omar Félix denunció a David Nilo Félix, primo lejano del jefe comunal, por supuesta extorsión y chantaje contra el mandatario. La demanda también fue impulsada por Emir Félix, presidente del PJ y diputado nacional.

La investigación realizada por la Justicia derivó en una serie de allanamientos, los cuales concluyeron con la detención del demandado y el secuestro de dispositivos electrónicos. Además de David Nilo Félix, también fueron detenidas dos mujeres involucradas. Según se supo, el denunciado habría pedido $10 millones para no publicar videos con en contra del intendente y del diputado nacional.

El parentesco con los hermanos Félix Según pudo averiguar Mdz, el denunciado no tenía vínculo ni cercanía con Emir ni Omar Félix, más allá de su parentesco lejano. La denuncia realizada por los hermanos Félix fue la consecuencia de una serie de amenazas y extorsiones realizadas durante un tiempo prolongado por parte del demandado, tanto contra Emir como contra Omar.

Omar Félix San Rafael 2 El intendente Omar Félix, uno de los denunciantes.

Desde el entorno de los hermanos Félix señalaron que, más allá de no haber una relación cercana, la situación es "lamentable y desagradable", a la vez que mencionaron que en otras oportunidades ya habían sufrido hechos de violencia por parte de su primo lejano. La causa se encuentra en manos del fiscal Javier Garioli y según explicaron, la imputación de los detenidos es inminente.