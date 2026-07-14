Un reconocido cirujano plástico mendocino acusado por mala praxis está cada vez mas cerca del juicio

La causa que tiene como acusado al reconocido cirujano plástico mendocino Enrique Sananes por un presunto caso de mala praxis ocurrido en 2024 y que dejó graves secuelas físicas y psicológicas a una paciente dio un paso clave y quedó a las puertas de un juicio.

De acuerdo con información a la que accedió MDZ , el fiscal Correccional Lauro Monticone solicitó la citación del profesional de la salud a una audiencia de acusación . Se trata de una instancia procesal en la que la parte acusadora expone los hechos investigados frente a un juez y, en caso de que no haya un acuerdo con la defensa, la causa se eleva a juicio. Debido a que, desde la representación legal del médico siempre se sostuvo que era inocente, lo más probable es que pase a debate.

El requerimiento fue presentado luego de que el representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) concluyera la etapa de investigación y ratificara la acusación contra el cirujano plástico como autor penalmente responsable del delito de lesiones graves culposas por la atención brindada a la paciente durante los procedimiento y por la que fue imputado el 20 de agosto de 2025.

En la audiencia clave para la causa participará la defensa de Sananes a cargo del abogado Marcelo Lopez y los letrados querellantes Francisco Castro y Federica Massola , quienes intervienen en el expediente impulsando la acción penal junto con la Fiscalía.

Fiscalía solicitó la citación a audiencia de acusación, para elevar a juicio la causa que mantiene imputado por lesiónes graves culposas al reconocido cirujano plástico mendocino Enrique Sananes.

Además, las partes tendrán la posibilidad de arribar a un acuerdo para resolver el caso mediante un juicio abreviado . Si ese entendimiento no prospera, el expediente quedará en condiciones de ser elevado a juicio oral y público.

Una intervención preventiva que derivó en una investigación judicial

La investigación tuvo su origen en febrero de 2025, cuando la mujer denunció al cirujano plástico Enrique Sananes, a quien responsabilizó por las graves secuelas que, según sostuvo, sufrió luego de una mastectomía preventiva y una reconstrucción mamaria con implantes realizadas a fines de 2024.

Del expediente surge que la mujer decidió someterse a la intervención debido a sus antecedentes familiares de cáncer de mama. La operación se llevó a cabo el 4 de diciembre de 2024 en la Clínica Sananes, ubicada sobre calle Pedro B. Palacios, en Ciudad, y comprendía la extracción del tejido mamario junto con la colocación de prótesis mamarias.

La clínica Sananes de Ciudad del reconocido cirujano plástico, escenario del presunto caso de mala praxis. Google Street View.

Sin embargo, la paciente aseguró que el procedimiento se apartó de lo que había sido previamente acordado. De acuerdo con su denuncia, antes de la cirugía habían convenido utilizar implantes de entre 350 y 380 centímetros cúbicos, aunque finalmente el profesional le colocó prótesis de 400cc, una decisión que, afirmó, nunca fue consultada ni autorizada por ella.

Pese a esa situación, la denunciante decidió continuar con el tratamiento porque confiaba en la trayectoria y experiencia profesional del cirujano. No obstante, también manifestó que durante la operación le llamó la atención la cantidad de personas presentes en el quirófano y que nunca pudo confirmar la participación del mastólogo que, según entendía, debía intervenir en un procedimiento de esas características junto al cirujano plástico.

Tras recibir el alta médica el 6 de diciembre de 2024, comenzó a advertir que la evolución no era la esperada. Además de presentar más cicatrices de las previstas, notó alteraciones en la coloración de sus mamas. Esas inquietudes fueron planteadas durante los controles posteriores, aunque relató que el médico le aseguró que el proceso de recuperación se desarrollaba con normalidad.

Una segunda cirugía y las secuelas denunciadas

Con el paso de los días, el cuadro clínico continuó agravándose. Durante una consulta de control ocurrida el 20 de diciembre de 2024, la paciente le aseguró al médico que sus mamas comenzaron a oscurecerse. El propio Sananes le informó que presentaba un cuadro de necrosis en el pezón y la areola como consecuencia de la falta de irrigación sanguínea, por lo que debía ser sometida a una nueva intervención para retirar los implantes.

La necrosis que padeció la denunciante en las mamas.

Esa segunda cirugía se realizó el 21 de diciembre de 2024. En ese momento, la clínica se encontraba prácticamente sin actividad y el procedimiento habría sido llevado adelante únicamente por el cirujano, sin la asistencia de otros especialistas. La mujer también afirmó que la anestesia aplicada resultó insuficiente, lo que convirtió la operación en una experiencia traumática y extremadamente dolorosa.

Como consecuencia de esa intervención, sostuvo que sufrió una mutilación parcial de sus mamas y quedó con importantes cicatrices, lesiones que, de acuerdo con la investigación, le provocaron secuelas físicas permanentes.

El resultado de la mala praxis en el cuerpo de la víctima.

La denuncia e imputación

Luego de atravesar meses de recuperación, con fuertes dolores, cuatro meses de inactividad laboral y un tratamiento psicológico por las consecuencias derivadas de las cirugías, la demandante decidió presentar una denuncia penal contra el profesional.

A lo largo de la investigación, la fiscalía incorporó el testimonio de la denunciante, documentación médica y diversos peritajes sobre las lesiones sufridas. Con esos elementos, el fiscal Correccional Lauro Monticone resolvió el 20 de agosto de 2025 imputar a Enrique Sananes por el delito de lesiones graves culposas, al considerar que existían elementos para atribuirle una presunta actuación negligente durante las intervenciones quirúrgicas practicadas a la paciente.