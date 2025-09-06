Imputaron a un reconocido cirujano plástico mendocino por un presunto caso de mala praxis

Una denuncia por presunta mala praxis puso la mira sobre una clínica mendocina especializada en cirugía plástica, estética y reparadora . Una paciente, de 42 años, hizo la presentación judicial y complicó al cirujano plástico que le practicó una mastectomía y una reconstrucción mamaria con implantes . Las intervenciones le provocaron a la mujer graves lesiones y secuelas físicas y psicológicas.

En una charla con MDZ , la denunciante apuntó duramente contra el cirujano plástico , quien recientemente fue imputado , y sostuvo que hubo irregularidades a lo largo de todo el proceso. Además, contó con detalles el doloroso proceso de recuperación que atravesó tras las intervenciones.

La mujer explicó que acudió el año pasado a la Clínica Sananes , ubicada en calle Pedro B. Palacios 1.260 de la Ciudad de Mendoza , con la intención de que le extirparan su tejido mamario, ya que, debido a sus antecedentes familiares, tenía temor a contraer cáncer de mama .

Así, el médico Enrique Sanan es , de 69 años, programó para el miércoles 4 de diciembre la mastectomía y, en simultáneo, la reconstrucción mamaria con implantes . El citado día, la denunciante fue sometida a la intervención y recibió el alta médica el viernes 6 de ese mes.

De acuerdo con el relato que ofreció la mujer a las autoridades judiciales, el proceso fue conflictivo desde el inicio: tanto la paciente como el médico habían acordado un tamaño de implante de entre 350 y 380 centímetros cúbicos. No obstante, Sananes le colocó implantes de 400 cc, incumpliendo lo que había pedido la paciente.

Foto-CV-PNG-Enrique-Sananes El médico Enrique Sananes, imputado por lesiones graves dolosas. Gentileza: Sacper

Pese a esa irregular situación, la mujer decidió continuar con la cirugía, ya que confiaba en los "años de experiencia" con los que cuenta Sananes realizando este tipo de operaciones.

Pero eso no fue todo, ya que la mujer describió que durante esa intervención el quirófano estaba "lleno de gente" y nunca pudo constatar la presencia del mastólogo, el especialista en tratamiento y prevención de las patologías de las glándulas mamarias. Por eso, sospechaba que Sananes realizó la intervención en soledad, a pesar de que ese tipo de cirugías se requieren dos especialistas: uno para remover el tejido y otro para colocar los implantes.

Una vez finalizada la operación, la mujer notó que tenía más cicatrices de las que esperaba. Asimismo, advirtió que sus senos no presentaban una coloración “normal”.

Esas inquietudes fueron transmitidas al cirujano durante los posteriores controles, pero el profesional siempre le aseguraba que "todo iba bien".

La segunda operación y un daño irreversible

De esa manera, los días pasaron y la evolución seguía siendo alarmante, hasta el punto donde la mujer recordó que sus mamas "se pusieron negras". En ese punto, Sananes le explicó que tenía necrosis en el pezón y la areola por falta de irrigación sanguínea, motivo por el cual iba a tener que someterla a una nueva intervención para extraerle los implantes.

mala praxis c La necrosis que padeció la denunciante en las mamas.

La segunda operación tuvo lugar el sábado 21 de diciembre, jornada en que la clínica estaba completamente vacía, situación que llamó la atención de la mujer. Además, Sananes fue el responsable de todo el procedimiento, sin contar con asistencia de otros profesionales. Incluso, el cirujano se hizo cargo de diferentes tareas, como la aplicación de la anestesia, la cual, de acuerdo con el relató de la paciente, fue insuficiente.

Por ese motivo, la mujer afirmó que la operación fue dolorosa y traumática. "No se puede hacer una cirugía así", agregó, y describió con crudeza la actitud con la que el médico encaró la intervención: "Me agarró como un carnicero. A lo bruto". Como resultado de la cirugía, la mujer quedó con los pechos mutilados y con grandes cicatrices, surge de la investigación.

La denuncia por mala praxis

Como consecuencia de las fallidas operaciones, la mujer padeció fuertes dolores por casi medio año y estuvo cuatro meses sin poder trabajar. A eso se le sumaron las graves secuelas psicológicas con las que la paciente lucha desde fines del año pasado, motivo por el cual decidió acudir a la Justicia y denunciar al médico, con la representación legal del abogado Francisco Castro.

Así las cosas, a partir del testimonio de la víctima y los peritajes físicos que se le practicaron durante la investigación, la situación de Sananes se complicó en el expediente liderado por el fiscal Correccional Lauro Monticone. Por eso, días atrás, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) decidió imputar al médico por el delito de lesiones graves culposas, entendiendo que actuó con negligencia durante las cirugías que le realizó a la denunciante.