Quiso comprar celulares de alta gama con tarjetas truchas y terminó detenido en Godoy Cruz

Un joven de 27 años fue detenido la noche del viernes al intentar comprar celulares de alta gama utilizando tarjetas y DNI falsos en un centro comercial de Godoy Cruz . El empleado de una casa de electrodomésticos y personal de seguridad privada advirtieron la maniobra fraudulenta y dieron aviso a las autoridades.

El episodio ocurrió minutos antes de las 21 cuando el sindicado estafador ingresó a la sucursal de Frávega del Portal de Los Andes , el mall ubicado en calle Montecaseros , y trató de comprar varios celulares Samsung S25 , cuyo valor supera los dos millones de pesos cada uno.

El sujeto presentó documentación y tarjetas de crédito y débito que resultaron ser apócrifas, situación de la que se percató el gerente de la tienda y guardias de seguridad del centro comercial.

Los trabajadores dieron inmediato aviso la policía y retrasaron el proceso de compra para evitar que el sospechoso escapara con los costosos teléfonos móviles.

Ante la intervención de los efectivos, el muchacho terminó admitiendo que el DNI que había presentado no le pertenecía, por lo que fue inmediatamente aprehendido.

Qué le secuestraron al detenido

Tras la detención, los uniformados le secuestraron al joven un celular Samsung con pantalla dañada, un Samsung S25 nuevo en caja y con la factura de compra, un DNI falso y tarjetas de débito y crédito a nombre propio y de terceros, detallaron las fuentes policiales

El sospechoso tenía varios teléfonos en su poder.

Por disposición de la Oficina Fiscal Godoy Cruz, el presunto estafador quedó alojado en una dependencia de la jurisdicción, a la espera de que las autoridades definan su situación procesal.