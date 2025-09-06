Sufrió tres robos en la misma zona de Godoy Cruz y no denunció por hartazgo: el hecho quedó filmado

En poco tiempo, un vecino fue víctima de tres robos en el mismo sector de Godoy Cruz. El último caso fue captado por una cámara de seguridad.

El momento en que los autores del robo se dan a la fuga.

Un hombre fue víctima de un asalto a mano armada la tarde del viernes en plena vía pública de Godoy Cruz. En una charla con MDZ, aseguró que ya es el tercer robo que sufrió en la misma zona del departamento. Harto de la inseguridad, optó por no radicar la denuncia, a pesar de que el hecho quedó filmado.

El video del robo en Godoy Cruz Embed - Robo calle Portugal Godoy Cruz

El episodio tuvo lugar pasadas las 13.30 cuando el hombre estaba subiendo a su camioneta Ford Ranger blanca, la cual estaba estacionada sobre calle Portugal. La víctima cargaba una mochila con herramientas de trabajo, entre ellas una notebook.

Acto seguido, en el video se observa una Ford Maverick blanca que aparece en escena, cuyo conductor hace una maniobra para simular que iba a estacionar detrás del vehículo de la víctima.

Sin embargo, de manera repentina, el sospechoso rodado se coloca a la par de la Ford Ranger y un sujeto sale del lado del acompañante. Portado un arma, le dice a la víctima "quedate quieto" y le quita la mochila que contenía las pertenencias de valor.