Sufrió tres robos en la misma zona de Godoy Cruz y no denunció por hartazgo: el hecho quedó filmado
En poco tiempo, un vecino fue víctima de tres robos en el mismo sector de Godoy Cruz. El último caso fue captado por una cámara de seguridad.
Un hombre fue víctima de un asalto a mano armada la tarde del viernes en plena vía pública de Godoy Cruz. En una charla con MDZ, aseguró que ya es el tercer robo que sufrió en la misma zona del departamento. Harto de la inseguridad, optó por no radicar la denuncia, a pesar de que el hecho quedó filmado.
El video del robo en Godoy Cruz
El episodio tuvo lugar pasadas las 13.30 cuando el hombre estaba subiendo a su camioneta Ford Ranger blanca, la cual estaba estacionada sobre calle Portugal. La víctima cargaba una mochila con herramientas de trabajo, entre ellas una notebook.
Acto seguido, en el video se observa una Ford Maverick blanca que aparece en escena, cuyo conductor hace una maniobra para simular que iba a estacionar detrás del vehículo de la víctima.
Sin embargo, de manera repentina, el sospechoso rodado se coloca a la par de la Ford Ranger y un sujeto sale del lado del acompañante. Portado un arma, le dice a la víctima "quedate quieto" y le quita la mochila que contenía las pertenencias de valor.
Una vez con el botín en su poder, el malviviente subió rápidamente a la camioneta conducida por su cómplice, quien aceleró para darse a la fuga a toda velocidad.
Pese a que la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad privada apostada en ese sector, la víctima desistió de acudir a la Justicia.