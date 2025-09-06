Sábado trágico: dos accidentes fatales en pocas horas en San Martín y San Carlos
Uno de los accidentes ocurrió en San Martín, donde una menor murió embestida por un camión.Y en San Carlos un ciclista falleció atropellado por un camión.
Dos accidentes viales que dejaron víctimas fatales en la Zona Este y en el Valle de Uco. En San Martín, una adolescente de 17 años murió tras ser embestida por un camión, mientras que en San Carlos un ciclista perdió la vida al ser atropellado por un automovilista, que luego se dio a la fuga.
Tragedia en San Martín
El primer hecho ocurrió a las 17.56 en la intersección de los carriles Norte y Buen Orden. La víctima fue identificada como Brenda Gallardo, de 17 años, quien viajaba como acompañante en una moto Corven 110 roja.
Te Podría Interesar
El rodado era conducido por Milagros Sharon Torres, de 18 años, quien, según los primeros peritajes, perdió el dominio de la motocicleta cuando intentaba sobrepasar a otro vehículo. Ambas cayeron a la calzada y fueron impactadas por un camión Dodge azul que circulaba en sentido contrario y era conducido por Sergio Facundo Mora, de 23 años.
Producto del choque, la adolescente falleció en el lugar, mientras que la conductora del rodado menor sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital Perrupato. El dosaje de alcoholemia al chofer del camión dio resultado negativo.
Atropelló, mató y se dio a la fuga en San Carlos
Horas después, pasadas las 20, otro accidente fatal se produjo en el departamento de San Carlos. En calle El Indio, un ciclista fue embestido por un vehículo y murió en el acto.
De acuerdo con lo informado por las autoridades, el conductor del rodado mayor se dio a la fuga y cerca de las 21 de este sábado no se conocían mayores datos sobre el vehículo.
La Justicia provincial investiga ambos hechos y buscan esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los siniestros.