Sábado trágico: dos accidentes fatales en pocas horas en San Martín y San Carlos

Dos accidentes viales que dejaron víctimas fatales en la Zona Este y en el Valle de Uco . En San Martín , una adolescente de 17 años murió tras ser embestida por un camión, mientras que en San Carlos un ciclista perdió la vida al ser atropellado por un automovilista, que luego se dio a la fuga.

El primer hecho ocurrió a las 17.56 en la intersección de los carriles Norte y Buen Orden . La víctima fue identificada como Brenda Gallardo , de 17 años, quien viajaba como acompañante en una moto Corven 110 roja.

El rodado era conducido por Milagros Sharon Torres , de 18 años, quien, según los primeros peritajes, perdió el dominio de la motocicleta cuando intentaba sobrepasar a otro vehículo. Ambas cayeron a la calzada y fueron impactadas por un camión Dodge azul que circulaba en sentido contrario y era conducido por Sergio Facundo Mora , de 23 años.

El casco de una de las víctimas quedó tirado a varios metros del lugar del impacto.

Producto del choque, la adolescente falleció en el lugar, mientras que la conductora del rodado menor sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital Perrupato . El dosaje de alcoholemia al chofer del camión dio resultado negativo.

WhatsApp Image 2025-09-06 at 20.57.36(1) El operativo policial en el Este provincial. Gentileza.

Atropelló, mató y se dio a la fuga en San Carlos

Horas después, pasadas las 20, otro accidente fatal se produjo en el departamento de San Carlos. En calle El Indio, un ciclista fue embestido por un vehículo y murió en el acto.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el conductor del rodado mayor se dio a la fuga y cerca de las 21 de este sábado no se conocían mayores datos sobre el vehículo.

La Justicia provincial investiga ambos hechos y buscan esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los siniestros.