Conductores con alcoholemia positiva tras dos accidentes en Maipú y Luján de Cuyo

Los choques involucraron a un automovilista que impactó contra un vehículo municipal y a otro que perdió el control y chocó contra un árbol.

Durante la madrugada del domingo, dos accidentes de tránsito en los departamentos de Maipú y Luján de Cuyo terminaron con sus conductores con alcoholemia positiva. Ambos casos fueron calificados como una infracción al Artículo 67 bis de la ley 9099/18, lo que dio lugar a un proceso contravencional.

Choque contra un vehículo municipal en Maipú A las 00.40 un conductor provocó un choque. Federico N., de 27 años, manejaba una camioneta Nissan Frontier por calle Fangio hacia el oeste. En la intersección con calle Fayat, su vehículo impactó contra una camioneta Toyota Hilux, propiedad de la Municipalidad de Maipú, que estaba estacionada.

El conductor no sufrió lesiones. Un test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,20 G/L. Las autoridades labraron el proceso contravencional correspondiente.

Conductor choca contra un árbol en Luján de Cuyo A las 4.16, en la jurisdicción Edgar V., de 27 años, circulaba solo en su vehículo particular por Acceso Sur y calle J. J. Paso. Por motivos que se investigan, perdió el control y chocó contra un árbol.