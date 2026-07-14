El papá del nene asesinado en Misiones había denunciado a su expareja días antes

Mientras la Justicia intenta esclarecer el crimen de Ilan Mareco Vázquez, el nene de 8 años encontrado muerto en su vivienda de Misiones , se conoció el testimonio de su papá , quien aseguró que había denunciado a la madre del menor por violencia pocos días antes del hecho y advirtió que existían antecedentes de agresiones.

Manuel Vázquez afirmó que pesaba sobre ella una restricción de acercamiento. Según relató, el último episodio de violencia ocurrió el jueves previo al crimen, cuando decidió abandonar nuevamente la vivienda que compartían.

"Me atacó, me levantó a las trompadas de la cama. Agarré mis cosas y me fui a la comisaría para hacer la denuncia y poder retirar mis pertenencias", recordó el hombre en declaraciones a un medio local.

De acuerdo con su relato, por tratarse de un feriado, el trámite judicial quedó pendiente hasta el lunes. Sin embargo, ese mismo día recibió la peor noticia.

"El jueves presenté la denuncia policial y el lunes nos encontramos con la tragedia", expresó con dolor. Vázquez contó que al momento del crimen se encontraba trabajando cuando fue alertado sobre lo sucedido.

"Me llamaron y me dijeron que habían matado a mi hijo. Vine enseguida, pero ya era demasiado tarde. No hay consuelo para mí. Él no tenía nada que ver, era un bebé de ocho añitos", manifestó.

Tragedia en Misiones

El papá sostuvo que la convivencia con su expareja estaba marcada por situaciones de violencia reiteradas. Incluso aseguró que en el pasado había decidido irse del hogar, aunque regresó para evitar que sus hijos siguieran atravesando conflictos familiares.

"Yo vivía alquilando desde hacía un año. Ella no me dejaba en paz, me perseguía y hasta mandaba a los chicos de noche. Volví por ellos", afirmó.

Pese a esos antecedentes, dijo que nunca imaginó que la mujer pudiera atacar a Ilan. "Ella nunca me amenazó con hacerle algo al bebé. Me decía que yo me iba a terminar colgando si no volvía. Creo que hizo esto para lastimarme", sostuvo.

El hombre también aseguró que la relación entre la madre y el niño parecía afectuosa, por lo que aún no encuentra una explicación para lo ocurrido. "A la hija más grande le pegaba seguido, pero a Ilan lo quería mucho. Él la abrazaba, la besaba y le decía 'mami'. No sé por qué hizo eso", expresó.

El pedido de justicia

Las declaraciones de Vázquez coinciden con los testimonios de otros familiares que describieron un clima de violencia dentro del hogar. Una tía del niño aseguró que la mujer golpeaba a sus hijos con un cinto y un garrote, versiones que ahora forman parte de la investigación judicial.

Mientras avanza la causa para establecer con precisión las circunstancias del crimen, el padre pidió que la acusada permanezca detenida. "Pido justicia y que no la larguen. Que se haga justicia por mi bebé", reclamó.