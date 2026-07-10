Tras su distanciamiento de Rovira, Hugo Passalacqua exhibió músculo político en Cerro Corá

Más allá del discurso pronunciado por el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua , en el acto central por el Día de la Independencia en la localidad de Cerro Corá , el acompañamiento en el palco oficial mostró el respaldo que tiene el mandatario provincial tras su alejamiento político del diputado provincial y exgobernador (1999-2007) Carlos Eduardo Rovira .

Estuvieron presentes el exvicegobernador (2015-2019), exgobernador (2019-2023) y actual diputado nacional Oscar Herrera Ahuad ; ministros; legisladores provinciales oficialistas y la mayoría de los intendentes.

En su alocución, Passalacqua remarcó que "el poder está en la gente" y reivindicó "el derecho del pueblo a decidir soberanamente su destino".

Como viene haciéndolo en cada uno de sus discursos, destacó que "las provincias son preexistentes a la Nación" y remarcó la importancia del federalismo .

La importante presencia de legisladores nacionales y provinciales, junto con la de los jefes comunales, dominó la escena. Una de las presencias que no pasó inadvertida fue la del exgobernador y actual diputado nacional Oscar Herrera Ahuad .

Herrera Ahuad fue vicegobernador durante la primera gestión de Hugo Passalacqua (2015-2019). En el acto realizado en Cerro Corá, ambos se mostraron muy cercanos.

La ceremonia también contó con la presencia del vicegobernador Lucas Romero Spinelli, a quien se consideraba distanciado de Passalacqua.

Por su parte, todos los ministros del gabinete provincial y los funcionarios de segunda línea permanecieron durante el acto al pie del escenario, mezclados entre el público, las delegaciones escolares y los vecinos que participaron de la celebración. La decisión constituyó otro gesto que acompañó el mensaje expresado por el gobernador: una gestión con funcionarios cerca de la ciudadanía y un escenario reservado para la representación institucional y territorial.

De hecho, el día anterior los ministros debieron viajar a la ciudad de Puerto Iguazú con la consigna de realizar una jornada de trabajo y escuchar a los intendentes del norte de la provincia.

El acto por el Día de la Independencia fue cuidadosamente organizado para que el protagonismo no recayera en los funcionarios, sino, en primer lugar, en la gente y en los intendentes, quienes representan el primer vínculo entre los ciudadanos y el Gobierno.