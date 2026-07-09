Quién es el funcionario provincial que dio positivo de alcoholemia y renunció

Diego Silvestre se hizo conocido en las últimas horas luego de dar positivo de alcoholemia en un control policial de rutina. Esta situación obligó al funcionario provincial a presentar su renuncia. El abogado tiene 40 años, militancia radical y un perfil que combina la actividad jurídica con el asesoramiento al oficialismo provincial.

Quién es el funcionario provincial Diego Silvestre se desempeñaba como asesor técnico del bloque de Cambia Mendoza en el Concejo Deliberante de San Rafael, donde tenía una relación cercana con un concejal radical que asumió en las últimas elecciones. También era coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de San Rafael, dependiente del ministerio de Educación y este mes fue nombrado consejero titular del Consejo de Minería de Mendoza en representación de los abogados.

El Consejo de Minería de Mendoza tuvo su primera reunión. Gobierno de Mendoza En el ámbito profesional, Silvestre tiene una trayectoria consolidada. Según su perfil de LinkedIn, desde 2024 ocupa el cargo de director titular del Colegio Público de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza, y desde 2022 se desempeña como coordinador de Comisiones e Institutos. Entre 2019 y 2022 presidió la Comisión de Jóvenes Abogados del mismo colegio, y en mayo de 2020 participó de la fundación del Instituto de Derecho Constitucional.

Además, Diego Silvestre se presenta como abogado litigante, conciliador civil y comercial, y doctorando en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Mendoza, casa de estudios donde también se desempeñó como ayudante de Trabajos Prácticos en Derecho de Sucesiones. Su perfil profesional hace hincapié en el asesoramiento a empresas, la redacción de instrumentos jurídicos y la resolución de conflictos a través de la conciliación y la mediación.

Alcoholemia positiva Según el Ministerio de Seguridad, Silvestre fue retenido el domingo en un operativo vial de rutina mientras viajaba en un Fiat Strada, donde registró varias infracciones, entre ellas el de alcoholemia positiva. Si bien el límite permitido es de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, el hoy exfuncionario registró 2,26 g/l, es decir, más de cuatro veces lo permitido.