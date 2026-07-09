Un funcionario provincial dio 2,26 de alcoholemia: conducía sin licencia ni seguro

Un nuevo caso de un funcionario con alcoholemia positiva sacudió en el Gobierno de Mendoza. Se trata de Diego Silvestre, coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de San Rafael , dependiente del ministerio de Educación; y que había sido designado como consejero titular del Consejo de Minería de Mendoza este mes en representación de los abogados.

El hecho se registró el domingo por la mañana en calle Lencinas al 400 de la comuna sanrafaelina, pero este jueves trascendió en los medios de comunicación.

Según información del Ministerio de Seguridad, Silvestre fue retenido en un operativo vial de rutina mientras viajaba en un Fiat Strada, donde registró varias infracciones, entre ellas el de alcoholemia positiva. Si bien el límite permitido es de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, el hoy exfuncionario registró 2,26 g/l, es decir, más de cuatro veces lo permitido.

Además, la Policía constató en el parte que el dirigente político no conducía con ningún tipo de documentación: no portaba licencia de conducir, seguro del auto ni tampoco cédula verde (de identificación del rodado).

Desde el Gobierno Provincial destacaron que Silvestre renunció este mismo miércoles por la mañana a sus cargos en el Ejecutivo.

Casos de alcoholemia positiva en cargos públicos

De los casos resonantes de alcohol al volante en funcionarios mendocinos, hay varios que han trascendido.

Uno de ellos, y paradigmático por el cargo que ostentaba, fue el de Jorge Teves, quien estaba a cargo del Ente de Movilidad Provincial (EMOP). El exfuncionario dio positivo de alcoholemia (1,2 g/l) al volante el 17 de enero del 2025 en un control en Godoy Cruz mientras circulaba en un auto oficial. Renunció una vez que se conoció la noticia.

Otro hecho relevante se dio en el sur provincial, con el hoy exconcejal radical Miqueas Burgoa. El hecho se registró en la madrugada del 10 de mayo del 2025 en Bowen (General Alvear) tras la tradicional "paella radical" y registró 1,25 g/l. A pesar de la polémica, Burgoa no renunció a su puesto y el Concejo Deliberante de Guaymallén no reunió los votos para destituirlo de la banca.

También hubo un caso positivo de alcoholemia con otro concejal, en este caso del Partido Libertario, llamado Martín Antolín. El sanrafaelino fue detenido en la calle Arístides Villanueva el 24 de noviembre mientras conducía un BMW descapotable. Registró 1,16 g/l. También se abrió un proceso de remoción de su puesto en el Concejo Deliberante de San Rafael, pero tampoco se llegó a los votos necesarios.

Siguiendo con los casos de alcoholemia positiva, el radical Gustavo Villegas, que se desempeñaba como consejero del Río Atuel en el Departamento General de Irrigación, fue retenido en un control vial en General Alvear y registró más del límite permitido. El dirigente sureño renunció a su cargo una vez se conoció el hecho.