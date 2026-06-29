Un camionero alcoholizado intentó evadir un control policial y fue detenido tras una rápida persecución

El conductor del camión manejaba alcoholizado y fue detenido tras intentar evadir un control vial. El dosaje confirmó un nivel de 2,64 g/l de alcohol en sangre.

El conductor del camión menejaba totalmente alcoholizado, circulando con más de cinco veces el máximo de alcohol permitido. Imagen ilustrativa.

Un camionero de 31 años fue detenido durante la madrugada en Maipú luego de intentar eludir un control policial mientras conducía totalmente alcoholizado. El dosaje arrojó 2,64 gramos por litro, una cifra que supera ampliamente el límite permitido para conductores de transporte de cargas.

De acuerdo con información policial, el procedimiento se desarrolló a las 2 en la intersección de las rutas provinciales 50 y 33, donde efectivos realizaban controles preventivos sobre los vehículos que transitaban por la zona.

En medio de las maniobras, el conductor de un camión Volkswagen 18.310 ignoró la señal de alto impartida por los policías y continuó su marcha, lo que dio inicio a un seguimiento que concluyó pocos metros más adelante, cuando el rodado fue finalmente interceptado.

Manejaba con altos niveleles de alcohol Una vez identificado, los uniformados sometieron al chofer al correspondiente test de alcoholemia. La prueba confirmó que presentaba 2,64 gramos de alcohol por litro de sangre, un registro que excede en más de cinco veces el máximo permitido para un conductor particular y que constituye una infracción de extrema gravedad para quien se encontraba al mando del transporte de carga.