Detuvieron a un joven en Campo Papa y secuestraron un arma con numeración adulterada

Un procedimiento realizado la noche del martes en el barrio Campo Papa terminó con la detención de un joven de 24 años y el secuestro de una pistola calibre 9 milímetros que tenía la numeración limada. El joven intento desligarse del arma luego de avistar a los efectivos policiales.

De acuerdo con información policial, el operativo se desarrolló a las 23, cuando efectivos de la Comisaría 40 realizaban maniobras preventivas en distintos sectores del barrio.

Durante los recorridos, los uniformados observaron a un sujeto que adoptó una actitud evasiva al notar la presencia policial. De acuerdo con la información oficial, el joven intentó desprenderse de un arma de fuego antes de ser alcanzado.

La rápida intervención permitió reducirlo y secuestrar una pistola marca Bersa Thunder calibre 9 milímetros con un cargador que contenía 13 cartuchos.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que el arma presentaba la numeración identificatoria limada, situación que ahora será objeto de peritajes para determinar su procedencia.

Por disposición de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, tanto el detenido como el arma quedaron a disposición de la Justicia.