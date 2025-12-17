Fiesta de la Vendimia 2026: cuándo y dónde se realizará la Bendición de los Frutos
La Fiesta de la Vendimia cumple 90 años y este año las actividades se harán en distintos puntos de la provincia.
El calendario vendimial nacional 2026 tendrá un protagonista histórico: el departamento de Lavalle. Por primera vez, esta comuna del norte mendocino será anfitriona de dos eventos centrales de la Fiesta de la Vendimia: el Paseo Federal y la tradicional Bendición de los Frutos.
Lavalle y la Fiesta de la Vendimia
La elección de Lavalle como sede de la Bendición de los Frutos marca un precedente significativo. Históricamente, este evento que agradece la cosecha y pide por el fruto del trabajo se ha celebrado en escenarios más tradicionales. El Paseo Federal 2026 se llevará a cabo del 24 al 26 de febrero, culminando el sábado 28 de febrero con la emotiva Bendición de los Frutos.
Esta designación no solo celebra la rica herencia cultural, sino que también posiciona a Lavalle en un lugar central del mapa vendimial.
Tres días de celebración y tradición
Durante los días de la Vendimia Federal, Lavalle se convertirá en un epicentro de la cultura mendocina. Se espera una grilla de actividades diversas que celebrarán la identidad y las tradiciones de todos los departamentos de Mendoza:
Actividades Culturales
Se realizarán diversas danzas folclóricas y presentaciones artísticas que reflejarán la riqueza del ser mendocino y sus distintas regiones.
Paseo Federal
Este espacio permitirá a cada departamento mostrar su producción, su reina y sus costumbres, en un marco de integración y celebración provincial.
Bendición de los Frutos
El acto central y culmen de las celebraciones, con la participación de autoridades, el Arzobispo y el tradicional golpe de reja por parte del Gobernador.
Calendario vendimial 2026
Diciembre
- Viernes 19 de diciembre: Vendimia de Guaymallén
- Sábado 20 de diciembre: Vendimia de Luján de Cuyo
- Domingo 21 de diciembre: Vendimia de San Martín
Enero
- Miércoles 7 de enero: Vendimia de Malargüe
- Sábado 17 de enero: Vendimia de Junín
- Sábado 24 de enero: Vendimia de San Rafael
- Jueves 29 de enero: Vendimia de Rivadavia
- Viernes 30 de enero: Vendimia de Las Heras
- Viernes 30 de enero: Vendimia de Tunuyán
- Sábado 31 de enero: Vendimia de General Alvear
- Sábado 31 de enero: Vendimia de Maipú
Febrero
- Miércoles 4 de febrero: Emprendoteca de Industrias Creativas
- Jueves 5 de febrero: Vendimia de La Paz
- Viernes 6 de febrero: Vendimia de Ciudad de Mendoza
- Sábado 7 de febrero: Vendimia de Tupungato
- Miércoles 11 de febrero: Emprendoteca de Industrias Creativas
- Viernes 13 de febrero: Vendimia de Santa Rosa
- Sábado 14 de febrero: Vendimia de Godoy Cruz
- Lunes 16 de febrero: Carnaval Provincial en General Alvear
- Lunes 16 de febrero: Carnaval en el Le Parc
- Martes 17 de febrero: Carnaval en el Le Parc
- Miércoles 18 de febrero: Emprendoteca de Industrias Creativas
- Viernes 20 de febrero: Cuyanazo
- Sábado 21 de febrero: Vendimia de Lavalle
- Sábado 21 de febrero: Mercado cultural en el Le Parc
- Domingo 22 de febrero: Mercado Cultural en el Le Parc
- Lunes 23 de febrero: Paseo Federal en Lavalle
- Martes 24 de febrero: Paseo Federal en Lavalle
- Miércoles 25 de febrero: Paseo Federal en Lavalle
- Jueves 26 de febrero: ensayo general de Bendición de los Frutos
- Viernes 27 de febrero: entrada al hotel de las Reinas departamentales
- Viernes 27 de febrero: Bendición de los Frutos
- Sábado 28 de febrero: Dionisias Wine Fair
Marzo
- Martes 3 de marzo: Brindis de las Reinas en General San Martín
- Miércoles 4 de marzo: Fiesta de la Cosecha en el Aeropuerto
- Jueves 5 de marzo: Homenaje a los viñateros en el Teatro Griego
- Viernes 6 de marzo: Desayuno real
- Viernes 6 de marzo: Vía Blanca de las Reinas
- Sábado 7 de marzo: Carrusel
- Sábado 7 de marzo: Acto central
- Domingo 8 de marzo: repetición Acto Central
- Martes 17 de marzo: inauguración de la muestra de Bio Futuro por los 90 años en el ECA
- Sábado 21 de marzo: Fiesta provincial del Canto y la Melesca en Junín
- Sábado 28 de marzo: Wine rock