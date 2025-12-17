Fiesta de la Vendimia 2026: cuándo y dónde se realizará la Bendición de los Frutos

La elección de Lavalle como sede de la Bendición de los Frutos marca un precedente significativo. Históricamente, este evento que agradece la cosecha y pide por el fruto del trabajo se ha celebrado en escenarios más tradicionales. El Paseo Federal 2026 se llevará a cabo del 24 al 26 de febrero, culminando el sábado 28 de febrero con la emotiva Bendición de los Frutos.

La Bendición de los Frutos abre las celebraciones de la Fiesta de la Vendimia.

Esta designación no solo celebra la rica herencia cultural, sino que también posiciona a Lavalle en un lugar central del mapa vendimial.

Durante los días de la Vendimia Federal, Lavalle se convertirá en un epicentro de la cultura mendocina. Se espera una grilla de actividades diversas que celebrarán la identidad y las tradiciones de todos los departamentos de Mendoza:

Actividades Culturales

Se realizarán diversas danzas folclóricas y presentaciones artísticas que reflejarán la riqueza del ser mendocino y sus distintas regiones.

Paseo Federal

Este espacio permitirá a cada departamento mostrar su producción, su reina y sus costumbres, en un marco de integración y celebración provincial.

Bendición de los Frutos

El acto central y culmen de las celebraciones, con la participación de autoridades, el Arzobispo y el tradicional golpe de reja por parte del Gobernador.

Calendario vendimial 2026

Diciembre

Viernes 19 de diciembre: Vendimia de Guaymallén

Sábado 20 de diciembre: Vendimia de Luján de Cuyo

Domingo 21 de diciembre: Vendimia de San Martín

Enero

Miércoles 7 de enero: Vendimia de Malargüe

Sábado 17 de enero: Vendimia de Junín

Sábado 24 de enero: Vendimia de San Rafael

Jueves 29 de enero: Vendimia de Rivadavia

Viernes 30 de enero: Vendimia de Las Heras

Viernes 30 de enero: Vendimia de Tunuyán

Sábado 31 de enero: Vendimia de General Alvear

Sábado 31 de enero: Vendimia de Maipú

Febrero

Miércoles 4 de febrero: Emprendoteca de Industrias Creativas

Jueves 5 de febrero: Vendimia de La Paz

Viernes 6 de febrero: Vendimia de Ciudad de Mendoza

Sábado 7 de febrero: Vendimia de Tupungato

Miércoles 11 de febrero: Emprendoteca de Industrias Creativas

Viernes 13 de febrero: Vendimia de Santa Rosa

Sábado 14 de febrero: Vendimia de Godoy Cruz

Lunes 16 de febrero: Carnaval Provincial en General Alvear

Lunes 16 de febrero: Carnaval en el Le Parc

Martes 17 de febrero: Carnaval en el Le Parc

Miércoles 18 de febrero: Emprendoteca de Industrias Creativas

Viernes 20 de febrero: Cuyanazo

Sábado 21 de febrero: Vendimia de Lavalle

Sábado 21 de febrero: Mercado cultural en el Le Parc

Domingo 22 de febrero: Mercado Cultural en el Le Parc

Lunes 23 de febrero: Paseo Federal en Lavalle

Martes 24 de febrero: Paseo Federal en Lavalle

Miércoles 25 de febrero: Paseo Federal en Lavalle

Jueves 26 de febrero: ensayo general de Bendición de los Frutos

Viernes 27 de febrero: entrada al hotel de las Reinas departamentales

Viernes 27 de febrero: Bendición de los Frutos

Sábado 28 de febrero: Dionisias Wine Fair

Marzo