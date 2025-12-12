Un obrero cayó de un techo en Guaymallén y se encuentra en estado crítico

El trabajador, de 75 años, sufrió una caída de cuatro metros mientras colocaba una membrana en el techo de una vivienda ubicada en Guaymallén.

El obrero fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Central (foto ilustrativa).

Un hombre de 75 años resultó gravemente herido este viernes tras caer desde el techo de una vivienda ubicada en la calle Cañadita Alegre, en Guaymallén. El hecho ocurrió alrededor de las 12.11, cuando el trabajador realizaba tareas de reparación en altura.

Qué se sabe del accidente en Guaymallén Según el parte oficial del Ministerio de Seguridad, el hombre, identificado como Santos Segundo Sáez Gómez, se encontraba colocando membrana en el techo de la propiedad cuando, por razones que todavía se investigan, perdió el equilibrio y cayó al vacío desde unos cuatro metros.