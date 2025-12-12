Un obrero cayó de un techo en Guaymallén y se encuentra en estado crítico
El trabajador, de 75 años, sufrió una caída de cuatro metros mientras colocaba una membrana en el techo de una vivienda ubicada en Guaymallén.
Un hombre de 75 años resultó gravemente herido este viernes tras caer desde el techo de una vivienda ubicada en la calle Cañadita Alegre, en Guaymallén. El hecho ocurrió alrededor de las 12.11, cuando el trabajador realizaba tareas de reparación en altura.
Qué se sabe del accidente en Guaymallén
Según el parte oficial del Ministerio de Seguridad, el hombre, identificado como Santos Segundo Sáez Gómez, se encontraba colocando membrana en el techo de la propiedad cuando, por razones que todavía se investigan, perdió el equilibrio y cayó al vacío desde unos cuatro metros.
Testigos alertaron al 911 y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegó rápidamente al lugar. El obrero fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde quedó internado en estado crítico debido a las graves lesiones sufridas.