El Gobierno confirmó la reactivación de un Procrear paralizado en Guaymallén: construirán 800 viviendas
El gobernador Alfredo Cornejo anunció la reactivación del Procrear de Buena Nueva, un desarrollo que llevaba años sin avances en Guaymallén.
El gobernador Alfredo Cornejo anunció la reactivación del Procrear de Buena Nueva, un desarrollo que llevaba años sin avances en Guaymallén. La firma de la transferencia del predio, realizada junto al intendente Marcos Calvente, marcó un hecho inédito: el municipio se convirtió en el primero del país en obtener la tenencia de un proyecto Procrear paralizado. “Guaymallén vuelve a poner en marcha un Procrear que estaba completamente detenido”, destacó el mandatario.
El relanzamiento permitirá ampliar el número de viviendas previstas. De las 504 unidades originales, el plan pasará a superar las 800. Según expresó Alfredo Cornejo, la nueva etapa se sustentará en “herramientas de desarrollo que permitirán consolidar un nuevo polo urbano”. La decisión busca transformar un predio abandonado en un espacio activo, con impacto directo en el empleo y la construcción.
Te Podría Interesar
La administración municipal será clave en este nuevo rumbo. Con la tenencia formal, comenzará un proceso de planificación urbana actualizado, nuevas licitaciones y un rediseño integral del proyecto. El gobernador remarcó que se trata de un paso que no solo reactiva lo que estaba paralizado, sino que “expande y moderniza” un emprendimiento que llevaba demasiado tiempo sin movimiento.
La recuperación del terreno también se alinea con la política habitacional provincial. Cornejo insistió en que su gestión apuesta a “planificación seria, buen uso del suelo y más oportunidades reales para acceder a la vivienda”. En este sentido, la decisión de avanzar en Buena Nueva busca sumar oferta habitacional en una zona estratégica del Gran Mendoza.