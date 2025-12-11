El Gobierno confirmó la reactivación de un Procrear paralizado en Guaymallén: construirán 800 viviendas

El gobernador Alfredo Cornejo anunció la reactivación del Procrear de Buena Nueva, un desarrollo que llevaba años sin avances en Guaymallén.

El gobernador Alfredo Cornejo anunció la reactivación del Procrear de Buena Nueva, un desarrollo que llevaba años sin avances en Guaymallén. La firma de la transferencia del predio, realizada junto al intendente Marcos Calvente, marcó un hecho inédito: el municipio se convirtió en el primero del país en obtener la tenencia de un proyecto Procrear paralizado. “Guaymallén vuelve a poner en marcha un Procrear que estaba completamente detenido”, destacó el mandatario.

El relanzamiento permitirá ampliar el número de viviendas previstas. De las 504 unidades originales, el plan pasará a superar las 800. Según expresó Alfredo Cornejo, la nueva etapa se sustentará en “herramientas de desarrollo que permitirán consolidar un nuevo polo urbano”. La decisión busca transformar un predio abandonado en un espacio activo, con impacto directo en el empleo y la construcción.

Guaymallén vuelve a poner en marcha un Procrear que estaba completamente detenido. Hoy firmamos junto al intendente @marcoscalvente la transferencia del predio de Buena Nueva, convirtiéndose en el primer municipio del país en obtener la tenencia de un desarrollo Procrear… pic.twitter.com/sbibN1oKJq — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 11, 2025 La administración municipal será clave en este nuevo rumbo. Con la tenencia formal, comenzará un proceso de planificación urbana actualizado, nuevas licitaciones y un rediseño integral del proyecto. El gobernador remarcó que se trata de un paso que no solo reactiva lo que estaba paralizado, sino que "expande y moderniza" un emprendimiento que llevaba demasiado tiempo sin movimiento.