Con una frase de Santiago Caputo, Cristina Fernández de Kirchner se burló del Gobierno por la suba de la inflación

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se burló este viernes del Gobierno por el repunte de la inflación , que registró en noviembre una suba del 2,5%, y puso bajo tela de juicio la estrategia de Javier Milei para combatir los aumentos de precios. "¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?", lanzó irónicamente, recuperando la frase de cabecera del asesor Santiago Caputo y el ecosistema libertario.

"Ayer el INDEC de Milei y Lavagna dijo que la inflación del mes de noviembre de este año fue del 2,5% . Y eso después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias, de un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares más, de la ayuda de Trump y el Toto Caputo tomando más deuda en dólares, con el telón de fondo del consumo en caída libre y el cierre de fábricas y comercios", sentenció la exmandataria a través de un posteo en redes.

En su nuevo cuestionamiento público, Fernández de Kirchner adjuntó una foto de la actual senadora Patricia Bullrich, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el exdiputado nacional del PRO Pablo Toniolli y recordó cuando hace diez años, "los impresentables de siempre mostraban el autodenominado 'IPC Congreso' del mes de noviembre del 2015.

"En realidad no era más que la repetición del índice de precios al consumidor que publicaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en ese entonces a cargo de Mauricio Macri", aclaró la exmandataria.

En ese sentido, la exvicepresidenta de Alberto Fernández puntualizó que ese mes, anteúltimo del tercer mandato kirchnerista, la inflación que la oposición informaba "era más baja que la de Milei".

"Cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado. Teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina, le entregábamos computadoras a los pibes del secundario, remedios a los jubilados, pensiones y medicamentos a los discapacitados y además poníamos satélites en el espacio, entre otras tantas cosas que para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X. En fin", sentenció Cristina Kirchner.

El silencio del Gobierno

A diferencia de los posteos exultantes del presidente en los meses donde la inflación dio a la baja, este jueves los mensajes oficiales brillaron por su ausencia en esta materia. La única referencia que hizo el mandatario a la suba fue al compartir un posteo del usuario @hayquedolarizar, que aseguró que la inflación creció producto del aumento en la demanda de pesos ahora que "ya no está el riesgo kuka" por el triunfo del oficialismo en las elecciones.

"Dos más dos igual cuatro. Si el gobierno aprueba todas las leyes, el Riesgo Pais se va a desplomar, mas demanda de pesos y activos argentinos y la inflación va a caer como consecuencia de eso", cerró el usuario, a lo que Milei acotó: "¡Aquí alguien que ha entendido!".

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, se limitó a explicar la composición del dato y resaltó que "la variación interanual del IPC Nacional fue de 31,4%". "La inflación acumulada en los primeros 11 meses del año fue de 27,9%, la menor para este período del año desde 2017 (21,0%)", enfatizó Caputo, y agregó: "A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años".

"El orden fiscal y monetario permitió mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico, con una suba de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre", concluyó.