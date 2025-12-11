La inflación no cede y aceleró hasta el 2,5% en noviembre

La inflación dejó de caer y se estabilizó en los últimos tres meses en un número mayor al 2%. Los precios regulados volvieron a ser claves en la dinámica inflacionaria.

La inflación trepó al 2,5 por ciento en el mes de noviembre y superó el umbral del 2 por ciento por tercer mes consecutivo. De esta forma confirmó la aceleración de los precios tras el 2,1 por ciento de septiembre y del 2,3 por ciento de octubre.

En el acumulado del año suma 27,9 por ciento, con un 31,4 por ciento interanual, según el IPC (Índice de precios al Consumidor) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El dato estuvo en línea con las estimaciones previas de las principales consultoras privadas e incluso con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las respuestas de 41 fuentes consultadas (consultoras, entidades financieras y centros de investigación locales e internacionales), que marcó un promedio de 2,3 por ciento para el undécimo mes del año.

La inflexibilidad a la baja de la dinámica inflacionaria es relevante porque se produce el mes posterior a las elecciones que ganó el oficialismo y que provocó una estabilización, con tendencia a la baja, del precio del dólar y también bajas de precios en productos importados. Aún así, los precios continuaron creciendo.

IPC nov 2025 rubros Las principales consultoras variaron sus pronósticos entre el 2,3 por ciento y el 2,5 por ciento. Desde Libertad y Progreso explicaron que “estas décimas por encima del 2% que vemos desde septiembre se deben, fundamentalmente, a la depreciación del peso desde mediados de año, que seguirá impactando en los próximos meses”