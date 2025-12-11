Una familia mendocina necesitó $1.150.461 para no ser pobre en noviembre

La DEIE dio a conocer el dato de inflación y la Canasta Básica Total y Alimentaria de noviembre. Cuánto necesitó una familia para no ser pobre.

Esta tarde, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de noviembre en Mendoza. Junto con este dato, también aportó los nuevos valores en la medición de la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria que permiten calcular cuánto necesita una familia para no ser pobre o indigente.

situacion de calle indigencia pobreza mendoza (1).JPG Una familia mendocina de cuatro personas necesitó $1.150.461,46 mensuales para no ser pobre. ALF PONCE MERCADO / MDZ Según esta nueva medición, una familia mendocina de cuatro personas necesitó $1.150.461,46 mensuales para superar la línea de pobreza, mientras que para evitar la indigencia debe contar con al menos $471.505,60.

En el caso de una persona individual, la canasta básica total sugirió que para no ser pobre necesitó en septiembre de $372.317,62, mientras que para no ser indigente el valor se fijó en $152.589,19.

El dato se explica a partir del rendimiento inflacionario en el Gran Mendoza. Según el informe de la propia Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas , la inflación en septiembre fue de 2,7%.

Qué mide la Canasta Básica La Canasta Básica Alimentaria es el conjunto de bienes que satisfacen las necesidades nutricionales de las personas, teniendo en cuenta los hábitos de consumo de una población determinada. Por lo tanto, los hogares que cuenten con un ingreso menor al valor de la Canasta Básica Alimentaria se consideran pobres extremos o indigentes.