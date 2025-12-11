La inflación de Mendoza fue de 2,7% en noviembre

Este jueves, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual se ubicó por encima de la inflación nacional.

De esta manera, el acumulado de los 11 meses de inflación es de 26,3%. Fue 1% en enero de 2025 -el dato más bajo en lo que va del año-, 2,5% en febrero, 3,1% en marzo, 3,1% en abril, 1,7% en mayo, 1,1% en junio, 1,9% en julio, 2% en agosto, 2,2% en septiembre y 2,4% en octubre.

Además, la inflación acumulada con respecto al mismo mes del año anterior -interanual- se ubica 29.7%.

Los rubros que más subieron El rubro que más subió fue Transporte y comunicación con el 4,8%; seguido por Vivienda y servicios básicos con el 3,9%; Otros bienes y servicios con el 3,1%; Atención médica y gastos para la salud con el 2,8%; Equipamiento y mantenimiento del hogar con el 2,8%; Alimentos y bebidas con el 2,5%; Indumentaria con el 1,2%; Educación con el 1,2%; y Esparcimiento con el 0,4%