La inflación de Mendoza fue de 2,7% en noviembre
Este jueves, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual se ubicó por encima de la inflación nacional.
Este jueves 11 de diciembre, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), correspondiente a noviembre de 2025 en Mendoza. La inflación en el onceavo mes del año fue de 2.7%, por encima de la inflación nacional que fue del 2,5%.
De esta manera, el acumulado de los 11 meses de inflación es de 26,3%. Fue 1% en enero de 2025 -el dato más bajo en lo que va del año-, 2,5% en febrero, 3,1% en marzo, 3,1% en abril, 1,7% en mayo, 1,1% en junio, 1,9% en julio, 2% en agosto, 2,2% en septiembre y 2,4% en octubre.
Además, la inflación acumulada con respecto al mismo mes del año anterior -interanual- se ubica 29.7%.
Los rubros que más subieron
El rubro que más subió fue Transporte y comunicación con el 4,8%; seguido por Vivienda y servicios básicos con el 3,9%; Otros bienes y servicios con el 3,1%; Atención médica y gastos para la salud con el 2,8%; Equipamiento y mantenimiento del hogar con el 2,8%; Alimentos y bebidas con el 2,5%; Indumentaria con el 1,2%; Educación con el 1,2%; y Esparcimiento con el 0,4%
