Tras otra suba de la inflación, el Gobierno mantiene silencio y solo recuerda a Massa: "Prohibido olvidar"

El Gobierno optó por el silencio tras conocerse este jueves el índice de inflación de noviembre del 2,5% en lo que representa el sexto mes de aumento consecutivo en los precios.

Hasta el horario de esta publicación, no hubo ninguna explicación oficial acerca de por qué la inflación subió nuevamente, luego de haberse despejado “la incertidumbre electoral “que utilizó el Ejecutivo en los últimos meses como argumento para justificar la tendencia alcista.

Dos funcionarios de la mesa chica del presidente Javier Milei prefirieron no responder las preguntas de MDZ sobre este fenómeno. En esa línea, el mandatario, quien prometió inflación cero para mediados de 2026, no usó sus redes sociales para referirse a esta suba.

Hubo un posteo del ministro de Economía, Luis Caputo , quien no repara en estos datos y alude a otros aspectos.

“La variación interanual del IPC Nacional fue de 31,4%. La inflación acumulada en los primeros 11 meses del año fue de 27,9%, la menor para este período del año desde 2017 (21,0%) ”, señaló el líder del equipo económico, quien agregó: “A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en 8 años. El orden fiscal y monetario permitió mitigar el impacto de la caída en la demanda de dinero en los meses preelectorales y sostener el crecimiento económico , con una suba de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre”.

El único funcionario de la Casa Rosada que se pronunció fue el secretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari. Es la mano derecha del jefe de Gabinete y exvocero, Manuel Adorni, quien no escribió esta tarde en redes sociales.

El posteo del secretario de Prensa, Javier Lanari El posteo del secretario de Prensa, Javier Lanari

“La inflación en los primeros 11 meses del año fue de 27,9%. Es la menor desde 2017. Cuando asumió Milei este acumulado de casi todo un año era mensual...”, publicó el funcionario, cuyos posteos suele compartir usualmente el jefe de Estado.

Acto seguido, recordó la gestión del peronismo haciendo principal hincapié en la tarea de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía: “Prohibido olvidar. En noviembre de 2023 la inflación fue del 12,8% (171% interanual). De esta Argentina venimos. Hace tan solo dos años. Ayer nomás...”.

La evolución de la inflación

En los últimos seis meses, la inflación en Argentina mostró una tendencia de leve repunte tras haber alcanzado su punto más bajo del año. En mayo se registró un aumento del 1,5%, el nivel más inferior en mucho tiempo, pero desde entonces el índice de precios comenzó a subir gradualmente: 1,6% en junio; 1,9% en julio y agosto; y 2,1% en septiembre.

Finalmente, en octubre la inflación volvió a acelerarse levemente hasta el 2,3% y en noviembre se ubicó en el 2,5%, según datos oficiales del INDEC. Aunque las cifras se mantienen por debajo de los picos de años anteriores, la secuencia evidencia que la desaceleración inflacionaria empieza a perder fuerza hacia el último tramo del año más cuando diciembre resulta un mes con fuertes factores estacionales por las fiestas.