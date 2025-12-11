Anses oficializó un aumento en la AUH para 2026: los nuevos montos

Anses destacó que los montos nuevos se definieron tras conocerse el dato de la inflación de noviembre.

Tras conocerse el dato de la inflación de noviembre, que se ubicó en el orden del 2,5%, por defecto también se confirmaron nuevos aumentos en las prestaciones y beneficios sociales que otorga Anses a sus beneficiarios. Se trata de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que comenzará a regir con el cobro de los haberes correspondientes a enero de 2026.

La mejora surge en el marco de la actualización mensual automática que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), vinculada al índice de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La medida fue anunciada con una suba del 2,5%, resultado de la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, que sirve de referencia para ajustar las prestaciones sociales mediante el Decreto 274/2024. Además de la AUH, este ajuste impactará en otras categorías previsionales como jubilaciones, pensiones, la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares (SUAF).

Con el incremento, los nuevos importes de la AUH quedan establecidos de la siguiente manera:

AUH general: pasa de $122.467 a $125.528 por hijo.

Monto que efectivamente se cobra cada mes: $100.362, tras la retención mensual del 20% que Anses retiene y libera cuando se cumple la condición educativa y sanitaria de los niños.

AUH para hijos con discapacidad: sube a $408.824 mensuales, desde los $398.853 de diciembre. Este aumento busca atenuar la pérdida de poder adquisitivo frente a la aceleración de precios, aunque para muchos hogares la suba real sigue estando por debajo del ritmo inflacionario.