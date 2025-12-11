Anses confirmó este jueves un nuevo aumento en las jubilaciones para 2026

Anses anunció un nuevo aumento en las jubilaciones y pensiones pensando en el mes de enero de 2026. Los detalles.

Luego de que se diera a conocer el dato de la inflación del mes de noviembre, Anses determinó un nuevo aumento en las jubilaciones y pensiones pensando en el primer mes del 2026. Así, quedó diagramado un nuevo incremento para esas prestaciones luego del dato difundido por el Indec.

En concreto, el Indec oficializó este jueves que la inflación del mes de noviembre fue de 2,5%. Ese aumento en la inflación se trasladará finalmente a los montos de las jubilaciones y pensiones que otorga Anses a sus beneficiarios en cada mes. Mientras tanto, se definirá en los últimos días de diciembre qué pasará con el bono de $70.000 que se da de forma mensual.

Con un IPC difundido por Indec del 2,5% en noviembre, la jubilación mínima rondará los $349.401, y el monto dependerá del redondeo que aplique Anses a lo que habría que sumarle el mencionado bono. Con esa suma, el monto quedaría en $419.401 para el primer mes del año.

Anses Anses define los montos de las jubilaciones en enero. Brenda Rocha/Shutterstock Actualmente, los aumentos en las jubilaciones dependen del dato de la inflación anterior por un decreto que oficializó el Gobierno en el año 2024. Se trata de una medida que el Ejecutivo dio a conocer en aquel momento y no ha modificado hasta ahora. Por lo que indicaron fuentes oficiales, el cálculo seguiría de la misma forma en 2026.

Inflación del 2,5% impactando en las jubilaciones de Anses La inflación trepó al 2,5 por ciento en el mes de noviembre y superó el umbral del 2 por ciento por tercer mes consecutivo. De esta forma confirmó la aceleración de los precios tras el 2,1 por ciento de septiembre y del 2,3 por ciento de octubre.