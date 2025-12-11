Anses continúa con el calendario de pagos: quiénes cobran este 11 de diciembre

La Anses avanza con el cronograma de diciembre, mes en el que se pagan aumento, bono de $70.000 y aguinaldo. Este jueves cobran varios grupos según terminación de DNI y tipo de prestación.

La Anses sigue adelante con los pagos de diciembre, que incluyen aumento, bono y aguinaldo.

Este jueves 11 de diciembre, la Anses continúa con el calendario de pagos del mes, que llega con aumento del 2,34%, el bono extraordinario de $70.000 y el aguinaldo para los beneficiarios alcanzados. Como cada jornada, la Anses organiza los depósitos según la terminación del DNI, por lo que es fundamental que los titulares verifiquen si les corresponde cobrar hoy.

Diciembre mantiene una carga económica importante, ya que jubilados, pensionados y titulares de asignaciones reciben montos actualizados junto con los refuerzos anunciados por el Gobierno. La Anses recordó que todos los pagos se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas.

abuelo, estafa La Anses avanza con el cronograma de diciembre y mantiene el esquema de pago por terminación de DNI. Shutterstock Quiénes cobran hoy según la Anses De acuerdo con el cronograma oficial, este jueves 11 de diciembre cobran:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: documentos terminados en 2 y 3.

Asignación Universal por Hijo (AUH): documentos terminados en 2.

Asignación Familiar por Hijo (AFH): documentos terminados en 2.

Asignación por Embarazo (AUE): documentos terminados en 1.

Pensiones No Contributivas (PNC): documentos terminados en 4 y 5.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: se pagan sin necesidad de terminación de DNI.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento): también se pagan sin necesidad de terminación de DNI. Todos estos grupos perciben los montos de diciembre ya actualizados y, en los casos que corresponda, también el bono de $70.000 y el medio aguinaldo.

Recordatorio de montos con aumento, bono y aguinaldo La Anses mantiene los valores confirmados: