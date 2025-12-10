Cuenta DNI: cuánto reintegra cada promoción en diciembre y quiénes pueden usarla

Los beneficios para titulares de Cuenta DNI del Banco Provincia vuelven a actualizarse en diciembre y traen propuestas especialmente orientadas a los festejos de fin de año y a los consumos vinculados con las vacaciones.

La entidad busca incentivar la actividad comercial mediante una batería de descuentos y promociones que abarcan gastronomía, comercios de cercanía, ferias, mercados y otros rubros clave para el bolsillo familiar.

En el caso de la gastronomía, los usuarios podrán acceder a un descuento del 30% el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, con un tope de reintegro de $8000 por vigencia y por persona, válido para pagos realizados con Cuenta DNI mediante QR o Clave DNI.

Para las compras en comercios de cercanía, el beneficio será del 20% todos los viernes, con un tope de $4000 por semana y por persona. A su vez, las carnicerías, granjas y pescaderías ofrecerán un descuento del 35% el sábado 20 de diciembre, con un reintegro unificado de $7000 por persona, aunque este beneficio no aplica para clientes con retrasos en sus obligaciones con el Banco Provincia .

Otro de los rubros destacados del mes son las ferias y mercados bonaerenses, donde se podrá obtener un descuento del 40% todos los días, con un tope de reintegro de $6000 por semana y por persona. También habrá beneficios en librerías, que ofrecerán un 10% de descuento los lunes y martes sin límite de reintegro, y en farmacias y perfumerías, donde habrá un 10% de ahorro los miércoles y jueves, igualmente sin tope.

Las promociones de Cuenta DNI para las fiestas

Además de los beneficios habituales de Cuenta DNI, diciembre suma una propuesta especial para las fiestas: el programa “Mesumo Navidad”. Esta iniciativa permite acceder a vouchers con rebajas del 20%, 30% y 40%, acumulables con otras promociones vigentes. Los vouchers estuvieron disponibles para canjear del 1 al 10 del mes, hasta agotar stock, y podrán utilizarse del 15 al 30.

Los topes son de $10.000, $20.000 y $30.000 según el porcentaje del descuento, y pueden aplicarse en más de una compra en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.

Para las compras específicas de Navidad, entre el 20 y el 23 de diciembre, y de Reyes el 5 de enero, los clientes del Banco Provincia contarán también con un 20% de ahorro y hasta cuatro cuotas sin interés utilizando la tarjeta de crédito de la entidad. Esta promoción se aplicará en rubros como indumentaria, casas de deportes, jugueterías, farmacias y librerías, sin tope de reintegro, funcionando como un complemento ideal a los beneficios ya ofrecidos por Cuenta DNI durante el mes.