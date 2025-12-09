Ofertas de fin de año: autos 0 km con descuentos y financiación especial en diciembre

Cuáles son los autos 0 kilómetro que se venden con descuentos importantes en fin de año por el cambio del patentamiento.

El cierre del 2025 trae una lluvia de promociones para quienes planean comprar un auto 0 km en Argentina. Diversas automotrices ofrecen descuentos, bonificaciones y créditos a tasa cero, con el objetivo de impulsar las ventas en un contexto económico volátil para los autos.

Qué ofrece el mercado La oferta incluye rebajas de hasta 8.000 dólares sobre algunos vehículos 0 km, de acuerdo con un relevamiento reciente.

Muchas marcas ofrecen financiación con tasa 0% durante diciembre, y cuotas en pesos, lo que facilita el acceso a varios modelos sin tener que afrontar todo el pago de contado.

Entre las automotrices que lideran con estas promociones se destacan Renault —con su campaña “Renault Days”—, Honda, Hyundai y Chevrolet.



Hay más de 1,5 millones de compradores de autos 0km Foto: Noticias Argentinas Noticias Argentinas Detalles por marca de autos Renault: A través de su plataforma oficial, ofrece financiación a tasa 0% para varios modelos (compactos, SUV y utilitarios).

Honda: Congeló los precios de sus autos 0 km para diciembre y mantiene la posibilidad de comprarlos en cuotas a tasa 0% mediante financiación en pesos.

Hyundai: Para modelos como el hatchback compacto más vendido de la línea, hay descuentos directos que reducen significativamente el precio de lista.

Chevrolet: Ofrece planes especiales de financiación —en algunos casos hasta 24 cuotas sin interés— en modelos populares como su línea compacta o SUV. Este tipo de ofertas llega en un momento clave: muchas automotrices y concesionarias buscan impulsar las ventas antes de fin de año, un mes históricamente con menor demanda. Esto, combinado con la vuelta de créditos accesibles, ayuda a reactivar un mercado que durante 2025 mostró signos de recuperación.

Además, la financiación a tasa 0 % representa una alternativa atractiva para potenciales compradores que buscan evitar los efectos de la inflación y la devaluación en sus ahorros.

Detalles a tener en cuenta: