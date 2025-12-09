Presenta:

Ofertas de fin de año: autos 0 km con descuentos y financiación especial en diciembre

Cuáles son los autos 0 kilómetro que se venden con descuentos importantes en fin de año por el cambio del patentamiento.

Los autos 0 km más baratos 

El cierre del 2025 trae una lluvia de promociones para quienes planean comprar un auto 0 km en Argentina. Diversas automotrices ofrecen descuentos, bonificaciones y créditos a tasa cero, con el objetivo de impulsar las ventas en un contexto económico volátil para los autos.

Qué ofrece el mercado

  • La oferta incluye rebajas de hasta 8.000 dólares sobre algunos vehículos 0 km, de acuerdo con un relevamiento reciente.
  • Muchas marcas ofrecen financiación con tasa 0% durante diciembre, y cuotas en pesos, lo que facilita el acceso a varios modelos sin tener que afrontar todo el pago de contado.
  • Entre las automotrices que lideran con estas promociones se destacan Renault —con su campaña “Renault Days”—, Honda, Hyundai y Chevrolet.

Hay más de 1,5 millones de compradores de autos 0km Foto: Noticias Argentinas

Detalles por marca de autos

  • Renault: A través de su plataforma oficial, ofrece financiación a tasa 0% para varios modelos (compactos, SUV y utilitarios).
  • Honda: Congeló los precios de sus autos 0 km para diciembre y mantiene la posibilidad de comprarlos en cuotas a tasa 0% mediante financiación en pesos.
  • Hyundai: Para modelos como el hatchback compacto más vendido de la línea, hay descuentos directos que reducen significativamente el precio de lista.
  • Chevrolet: Ofrece planes especiales de financiación —en algunos casos hasta 24 cuotas sin interés— en modelos populares como su línea compacta o SUV.

Este tipo de ofertas llega en un momento clave: muchas automotrices y concesionarias buscan impulsar las ventas antes de fin de año, un mes históricamente con menor demanda. Esto, combinado con la vuelta de créditos accesibles, ayuda a reactivar un mercado que durante 2025 mostró signos de recuperación.

Además, la financiación a tasa 0 % representa una alternativa atractiva para potenciales compradores que buscan evitar los efectos de la inflación y la devaluación en sus ahorros.

Detalles a tener en cuenta:

  • Las promociones pueden variar según la versión, el concesionario y la disponibilidad. Conviene consultar en concesionarias oficiales antes de concretar la compra.
  • Aunque el crédito sea a tasa 0 %, es importante verificar plazos, montos máximos financiables y si hay requisitos adicionales.
  • Para quienes evalúan un 0 km como inversión frente a un contexto económico incierto, estas ofertas pueden representar una oportunidad —siempre considerando los costos extra como patentamiento, impuestos y mantenimiento.

