El Gobierno asignó los cupos para importar autos con arancel 0% en 2026: cómo se distribuirán y quiénes quedan en lista de espera

Se oficializó la asignación y reasignación de cupos para importar vehículos bajo el régimen especial del Decreto 49/2025, que permite ingresar autos de hasta US$16.000 FOB sin pagar arancel extrazona.

El Ministerio de Economía avanzó en una nueva etapa del régimen que permite importar vehículos con arancel 0% y publicó la resolución mediante la cual se definen los cupos que cada empresa podrá utilizar durante 2026. La medida, firmada por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Agustín Lavigne, también redistribuye las unidades no utilizadas del período 2025 y establece los criterios de prelación para acceder a futuros remanentes.

La decisión se enmarca en el Decreto 49/2025, que fijó en 0% la alícuota del Derecho de Importación Extrazona (DIE) para vehículos de hasta US$16.000 FOB y facultó a la Secretaría de Industria y Comercio a administrar el sistema. El mecanismo requiere que las empresas automotrices presenten solicitudes y compitan por cupos según una fórmula definida por el Ministerio.

Cómo se asignaron los cupos de importación La resolución se apoya en el análisis técnico realizado por la Dirección de Política Automotriz, que evaluó todas las solicitudes presentadas en la convocatoria de octubre de 2025. El criterio central fue el precio más bajo en dólares, acompañado por un desempate basado en el mes estimado de nacionalización: cuanto antes llegue el vehículo al país, mayor la prioridad.

Con este esquema, la Secretaría aprobó:

Asignación de cupos 2026 para la categoría A: corresponde a un primer grupo de solicitantes, detallado en el Anexo I , que cumplen los requisitos del artículo 8 inciso a) de la Resolución 29/2025.

corresponde a un primer grupo de solicitantes, detallado en el , que cumplen los requisitos del artículo 8 inciso a) de la Resolución 29/2025. Asignación de cupos 2026 para la categoría B: incluye al segundo grupo de empresas, enumerado en el Anexo II , bajo el inciso b) del mismo artículo.

incluye al segundo grupo de empresas, enumerado en el , bajo el inciso b) del mismo artículo. Reasignación de cupos no utilizados en 2025: unidades otorgadas y no nacionalizadas, renunciadas o afectadas por incumplimientos vuelven a distribuirse entre los solicitantes activos. El detalle figura en el Anexo III. Resolución importación de vehículos Empresas en lista de espera: el orden de prelación La resolución también fija, por primera vez, un orden de prelación obligatorio para quienes cumplieron todos los requisitos pero no recibieron cupo o recibieron menos del solicitado por falta de unidades disponibles.