El dato negativo de ventas de autos de noviembre que enciende las alarmas del sector

Cerró un mes complicado para el mercado automotor donde se confirmó un cambio de clima en la demanda de autos 0km que se había iniciado unas semanas antes de las elecciones de octubre.

La suba de tasas encareció la oferta del crédito y después de los comicios, si bien bajó, todavía no se retrajo a los niveles previos.

A esto se sumó la estabilidad que se produjo después del 26 de octubre. Con un dólar calmo y las perspectivas de mantener esa tendencia hacia el futuro, desapareció la compra especulativa que se hace cuando la cotización sube abruptamente en pocos días. Al creer que no habrá suba del dólar, no hay apuro para comprar y se gasta en otros rubros.

También juega en contra de las operaciones el posible agotamiento del factor de compras postergadas que impulsó las ventas en buena parte del año.

Con la escasez de unidades que había hasta diciembre del 2023 por el cepo importador, muchos consumidores no renovaron sus vehículos con la frecuencia que solían hacerlo. Al disponerse una apertura económica y al crecer la oferta de modelos, esa demanda reprimida se volcó al mercado y le insufló actividad. Parecería que la mayoría de esa gente ya renovó sus vehículos.

Descuentos y expectativa de precios futuros

Todas estas variables alimentan este escenario más difícil para los vendedores que ya con descuentos de más de 15% no logran atraer compradores.

Según una idea que cada vez toma más fuerza en el mercado, se piensa que los consumidores también están postergando su decisión de compra ante la creencia de que los descuentos van a ser más atractivos en los próximos meses y que la oferta de financiación va a ser más accesible.

Aunque oficialmente se siga sosteniendo desde las automotrices que el mercado de 2026 sería similar al de 2025, con la tendencia de los últimos dos meses, en algunas empresas ya admiten que puede haber una baja de las ventas el año próximo.

Lo que seguramente suceda es que las automotrices que vienen dominando el mercado en los últimos años, pierdan participación – es decir, venderán menos – a manos de nuevos competidores, especialmente las marcas chinas, o frente a la oferta de vehículos híbridos o eléctricos que estarán ingresando sin arancel.

Cifras de ACARA: Patentamientos de Noviembre 2025

Todo esto puede explicar la información difundida este viernes por la asociación que agrupa a las concesionarias de autos (ACARA). Es cierto que noviembre tiene el atenuante de contar con dos días hábies menos, pero los dealers reconocen que los consumidores están más reticentes,

La entidad informó que el número de vehículos patentados durante noviembre de 2025 ascendió a 34.905 unidades, lo que representa una baja del 3,6% interanual, ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 36.220 unidades. Si la comparación es contra octubre se observa una baja del 33,2% ya que en ese pasado mes se habían registrado 52.259 unidades. De esta forma, en los once meses acumulados del año se patentaron 587.666 unidades, esto es un 49,7% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 392.450 vehículos.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, explicó: "Las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen numero, recordemos que tuvimos dos días hábiles menos y que este mes, junto con diciembre, son históricamente los más bajos del año. Vale decir que seguimos con buena actividad en nuestros locales, una tendencia que no parece detenerse de cara a los próximos meses. Esperamos que se avance con los temas laborales e impositivos que se mencionan, que sigamos con crédito a tasas cada vez más convenientes, algo clave para dinamizar nuestro sector, y que la rueda siga girando en 2026, como lo ha venido haciendo durante todo este año, para poder seguir creciendo".

El ascenso de Volkswagen y la irrupción de marcas chinas

Entre los datos interesantes del mes pasado, se destaca que Volkswagen terminó como la marca más vendida. Últimamente, ese lugar era ocupado por Toyota. Buena parte del avance de la marca alemana se debió a la buena perfomance del modelo Tera, que quedó en la tercera posición.

Por otro lado, hay que seguir de cerca lo que pasa con las marcas chinas. Por ejemplo, en noviembre, BAIC entró en el top ten de las marcas más vendidas. Desplazó de ese lugar a la japonesa-china. El éxito del modelo BJ30 explica ese avance.

En el caso de BYD, recientemente lanzada, está en el puesto 15 y ya supera a otras marcas con larga trayectoria como KIA.