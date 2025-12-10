Del voto consciente a la hipnocracia: la democracia en la era de la Inteligencia Artificial

La sobrecarga de datos, las fake news y la IA fragmentan la verdad y empujan a las democracias hacia una peligrosa infocracia hipnótica.

En el siglo XXI, en los tiempos de la cuartarevolución industrial (4.0) impulsada por las tecnologías exponenciales (BNIC) y su máximo exponente la Inteligencia Artificial, la democracia se convierte de una “Mediocracia” a una “Infocracia” o “Hipnocracia”. Ello debido a que en la era digital de la cuarta revolución industrial (4.0.), se produce una crisis a nivel cognitivo, que merma la capacidad de reflexión y análisis crítico en torno a la información.

La información tiene un intervalo de tiempo muy reducido La aceleración general de la sociedad de la información no favorece el desarrollo de un modelo democrático reflexivo, analítico y crítico. Este abrumador torrente de información que la era digital en su etapa de la cuarta revolución industrial (4.0) produce, genera la imposibilidad de informarse correctamente basándose en hechos y sustento fáctico. Comienza así, sin percibirlo la crisis de la verdad, la ausencia de certezas y la cotidianeidad basada en flujos constantes y masivos de información fragmentada y carente de contexto o significado. La crisis de la verdad y la realidad emana cuando perdemos la fé en la propia verdad. En la era de las Fake News, Deep Fake. la desinformación, y la teoría de la conspiración, la realidad y las verdades fácticas se han esfumado.

La información circula ahora, completamente desconectada de la realidad. Surgen así, las noticias falsas (Fake News), las imágenes y los videos que constituyen falsificaciones profundas (Deep Fake), campañas de desinformación, conversaciones, audios, imágenes y videos generados íntegramente mediante algoritmos de inteligencia artificial (IA) e inteligencia artificial generativa (IAG) como Chat GPT (Open IA), IA Meta (Meta), Copilot (Microsoft), Gemini (Google), IA Claude (Antropic), DeepSeek (Nvidia), entre otros.

ia La aparición de sistemas asistidos por IA, no presenta un mero cambio tecnológico, sino el perfeccionamiento del poder hipocrático. Lo que hace que la IA sea una herramienta sumamente efectiva para el control hipocrático de masas, no es su capacidad de engañar, sino su habilidad para generar simultáneas y múltiples versiones plausibles de la realidad.

En la era de la Inteligencia Artificial Los modelos democráticos están sujetos a campañas políticas que apelan a las emociones inconscientes, más que las motivaciones conscientes y racionales. Así muchos ciudadanos ejercen su sufragio como un sesgo de confirmación emocional de la realidad paralela y plausible a la verdad que la IA ayuda a construir.