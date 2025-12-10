Mendoza, en alerta por tormentas y granizo: qué departamentos se verán afectados

El pronóstico para Mendoza indica un miércoles caluroso y algo nublado, hacia la noche se espera la llegada de fuertes tormentas con potencial caída de granizo.

El miércoles se presenta con ambiente caluroso en Mendoza. La jornada tendrá algo de nubosidad y un sostenido ascenso en las temperaturas, con una mínima de 19° y una máxima que alcanzará los 35°. Hacia la noche se esperan fuertes tormentas por lo que se emitió una alerta meteorológica.

Durante el día predominarán vientos moderados del noreste, lo que mantendrá la temperatura elevada. Hacia la noche se esperan precipitaciones en toda la provincia, no obstante el Servicio Meteorológico Nacional indicó que en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear, Malargüe y San Rafael las precipitaciooes serán más intensas, por lo que se emitió una alerta amarilla.

Embed - Recomendaciones Para Una Tormenta "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual", explicó el SMN