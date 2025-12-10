Mendoza aprobó el Calendario Escolar 2026: habrá 190 días de clases

La Subsecretaría de Educación de Mendoza oficializó el Calendario Escolar para el Ciclo Lectivo 2026 mediante la Resolución Nº 2785 , publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La norma establece las fechas y lineamientos que regirán el funcionamiento del sistema educativo provincial durante el próximo año, en concordancia con las pautas fijadas por el Consejo Federal de Educación .

El documento reafirma la obligatoriedad de garantizar un mínimo de 190 días efectivos de clase, tal como dispone la normativa nacional vigente. Asimismo, sostiene que una mayor cantidad de jornadas presenciales fortalece los procesos de aprendizaje y contribuye a una educación de calidad en todo el territorio provincial.

La resolución también destaca que el Calendario Escolar tiene como fin brindar previsibilidad a las comunidades educativas, ordenando tiempos, actividades y obligaciones institucionales para todos los niveles y modalidades dependientes de la Dirección General de Escuelas (DGE).

La normativa aprueba las disposiciones generales incluidas en el Anexo I, así como el documento pedagógico "El tiempo escolar. Principios, criterios y sentido pedagógico", que figura como Anexo II. Ambos materiales serán de aplicación transversal para las escuelas estatales y privadas.

Además, la Subsecretaría validó doce anexos específicos —del III al XII— que organizan el funcionamiento del ciclo lectivo según cada nivel y modalidad: Inicial, Primario, Secundario Orientado y Técnico, Educación Especial, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Educación Superior, Escuelas Artísticas Vocacionales y Centros de Capacitación para el Trabajo, entre otros.

Estos anexos, publicados junto con la resolución, precisan actividades, cronogramas, responsabilidades y orientaciones pedagógicas particulares.

Asueto escolar, actos y cumplimiento obligatorio

La resolución fija el 11 de septiembre como día de asueto escolar en conmemoración del “Día del Maestro”, aplicable a todas las instituciones bajo la órbita de la DGE.

Asimismo, determina que las escuelas no podrán modificar las fechas establecidas para las distintas instancias del calendario y deberán otorgar a los actos patrios y conmemorativos el valor pedagógico correspondiente, promoviendo identidad nacional, participación democrática y formación ciudadana.

Por último, la Subsecretaría ordena la publicación de la resolución en el Boletín Oficial y la comunicación a todas las dependencias involucradas.

La resolución publicada en el Boletín Oficial