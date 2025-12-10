Consejo de la Magistratura: aprueban una profunda reforma en una importante área.

El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación aprobó una resolución clave que reorganiza la Secretaría de Asuntos Jurídicos, un área central para la defensa y el asesoramiento legal del organismo. Bajo la presidencia de Horacio Rosatti , el plenario decidió que esta dependencia pase a operar directamente bajo su órbita, con independencia técnica y nuevas responsabilidades.

La medida se fundamenta en la necesidad de fortalecer la autonomía del Consejo en litigios judiciales y optimizar la gestión de sus causas. Hasta ahora, gran parte de la representación procesal recaía sobre el Ministerio de Justicia, pero la reforma establece que esa tarea será asumida progresivamente por el propio organismo, a través de la Secretaría de Asuntos Jurídicos.

La resolución divide la Secretaría en dos áreas: un Departamento de Asesoramiento Jurídico y un Departamento de Asuntos Contenciosos. Este último será el encargado de litigar y representar al Consejo ante los tribunales, con abogados habilitados para matricularse y ejercer exclusivamente en defensa del Poder Judicial de la Nación.

El plenario también estableció que la estrategia procesal quedará bajo su autoridad, aunque con mecanismos ágiles para responder a los plazos judiciales. Asimismo, se fijaron pautas para la firma de convenios, la administración de causas y la interacción con otros organismos.

Otro punto relevante es la creación de un “Sistema Informático para la Gestión Judicial”, que concentrará toda la información vinculada a expedientes, escritos, notificaciones y movimientos procesales. Este desarrollo busca mejorar la transparencia interna y permitir que los consejeros intervengan en tiempo real en los procesos judiciales.

La resolución también instruye a habilitar un usuario oficial en el Sistema DEOX para recibir oficios y notificaciones, y designar casillas oficiales para demandas y comunicaciones prejudiciales.

Financiamiento y responsabilidades

Los honorarios regulados por la actuación de los abogados del organismo serán transferidos a una cuenta especial del Consejo, que destinará parte de esos fondos a capacitación y recursos para la Secretaría. En tanto, las condenas y gastos derivados de los juicios serán afrontados con los créditos presupuestarios del Poder Judicial.

Finalmente, la reforma deroga normas anteriores y establece que la nueva estructura entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, consolidando un paso importante en la autarquía legal y operativa del Consejo de la Magistratura.

Cómo queda organizada la nueva Secretaría de Asuntos Jurídicos

El Anexo I detalla la nueva estructura interna de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y los criterios con los que funcionará a partir de la reforma aprobada por el Consejo de la Magistratura. El documento define los perfiles profesionales, las responsabilidades de cada área y el organigrama que acompañará la transición hacia un esquema más autónomo y orientado al litigio.

El texto establece que la Secretaría funcionará con independencia técnica, y que su tarea central será el asesoramiento legal del organismo y la defensa en juicio del Consejo y del Poder Judicial de la Nación, siempre que esta última no corresponda al servicio jurídico de la Corte Suprema.

Dos departamentos principales

La nueva estructura queda dividida en dos áreas clave:

Departamento de Asesoramiento Jurídico: será el encargado del análisis legal de expedientes, elaboración de dictámenes, revisión normativa y apoyo técnico a las decisiones del Plenario. Asumirá también la supervisión de convenios, reglamentos internos y todo lo vinculado a la legalidad administrativa.

Departamento de Asuntos Contenciosos: tendrá a su cargo la representación judicial del Consejo. Sus abogados estarán habilitados para matricularse y litigar en defensa del organismo ante tribunales federales y nacionales. También manejarán estrategias procesales, escritos, notificaciones y seguimiento de causas, especialmente aquellas de impacto económico o institucional.

Roles, competencias y funcionamiento

Según el anexo, los titulares de cada departamento deberán coordinar acciones para evitar duplicaciones y garantizar una respuesta ágil ante plazos judiciales. Ambos equipos participarán del futuro Sistema Informático de Gestión Judicial, que centralizará datos de expedientes, proyectos de escritos, comunicaciones procesales y decisiones del Plenario en tiempo real.

La Secretaría también tendrá la obligación de elaborar informes mensuales sobre el estado de las causas y priorizar acciones para recuperar fondos adeudados por pericias que deberían pagar terceros.

Profesionalización y control interno

El anexo establece que los abogados del área contenciosa estarán autorizados a ejercer la profesión exclusivamente para representar al Consejo y al Poder Judicial. Además, deberán informar que cualquier honorario que surja de su actuación será depositado en una cuenta oficial destinada parcialmente a capacitación y recursos técnicos.

La reorganización se completa con pautas de gestión interna, procedimientos administrativos, mecanismos de firma de convenios y registros obligatorios para asegurar trazabilidad en cada actuación judicial.