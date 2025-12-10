Nuevo Congreso: La Libertad Avanza debuta como primera minoría con su agenda de reformas

El 10 de diciembre ya llegó. La fecha que durante largos meses salió de la boca de reconocidos analistas políticos, de televisión, café y peluquería está entre nosotros. La Libertad Avanza debuta así como primera minoría en la Cámara de Diputados con 95 diputados. En el Senado , 24 que gozarán de mayor presencia que en los dos años previos para imponer agenda, defender al oficialismo y llevar adelante distintas negociaciones.

Este 10 de diciembre asumen formalmente su cargo los 127 diputados y 24 senadores que fueron electos el pasado 26 de octubre, cuando La Libertad Avanza ganó la elección en todo el país. El oficialismo, envalentonado con su agenda de reformas, debe sortear un primer escollo: el armado de las comisiones.

Tanto Martín Menem en Diputados como Victoria Villarruel en el Senado deben acordar con la oposición la composición de estas para poner en marcha los primeros dos proyectos: el Presupuesto 2026 en la Cámara baja y la Reforma Laboral en la Alta. En esta última, hay una dificultad extra para LLA: la falta de coordinación entre Villarruel y Patricia Bullrich.

La flamante jefa del bloque insiste con quedarse con la comisión de Legislación del Trabajo, para ser ella quien maneje la batuta en el debate por la primera de estas reformas. Pero Villarruel sostiene que aún no puede definir nada porque el resto de los bloques no informó cómo iban a quedar integrados. Este martes, la vice bajó un ultimátum a los jefes de las bancadas para que aceleren la presentación de los documentos donde cada uno indique a qué bloque pertenecerá.

Los roces entre Villarruel y Bullrich no serán aislados y marcarán el pulso de la agenda parlamentaria en el Senado y el éxito o fracaso que tenga el Gobierno. Se trata de dos dirigentas con carácter fuerte, que responden a distintas conducciones. A la vice le cerraron la puerta de la Casa Rosada en marzo de 2024 y nunca más se la volvieron a abrir. Eso le costó no solo duras críticas desde el seno del Gobierno, sino una falta de comunicación y coordinación en el trabajo político. Bullrich, en cambio, llega al Congreso y promete ser una de las sólidas espadas que tendrá la Casa Rosada en el Senado, algo que faltó en los dos años previos.

En el ala norte del Palacio Legislativo, Martín Menem tendrá una tarea distinta. Pocos se atreven a decir que será más fácil que la de su colega del Senado. Lo cierto es que en Diputados La Libertad Avanza está más cerca de llegar a los 129 que necesita para el quórum y para asegurarse la mayoría, si se tiene en cuenta que hace dos años eran solo 37 y que hace cuatro, tan solo dos. Ahora son 95.

Martín Menem

Sin embargo, el riojano deberá lidiar con peces gordos del Congreso, que frente a cualquier flanco de debilidad que presente el oficialismo van a estar dispuestos a golpear. Así quedó expuesto la semana pasada, cuando Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, y su par de UP, Germán Martínez, estuvieron a punto de darle una estocada a Menem en la sesión preparatoria para dejar a LLA en minoría en el armado de las comisiones y no renovarle la presidencia.

El riojano debe definir en estos días el armado de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, donde todo indica que Alberto “Bertie” Benegas Lynch (LLA) seguirá como presidente. También se pondrá en marcha la de Legislación Penal, para tratar el proyecto de Inocencia Fiscal, un nuevo blanqueo de billetes fuera del sistema, y allí quedaría, según pudo sondear este medio, la diputada por Córdoba Laura Rodríguez Machado (LLA), que responde a Bullrich.

En el despacho de Menem saben que, si quieren avanzar con cualquiera de las otras reformas que impulsan en la Casa Rosada, primero deben aprobar un presupuesto acordado con los gobernadores. “Primero, lo primero. Después acordamos las reformas que quieran”, indicó uno de los diputados que sigue de cerca la conversación entre Balcarce 50 y las provincias.

Esto también lo tiene claro Diego Santilli, que será otro de los articuladores con esa misión. “El Colo”, que dialoga con los dirigentes de (casi) todos los partidos, sabe que no hay margen para no sancionar una ley que guíe al fisco, algo que también reclama el FMI, por ejemplo.

Así, La Libertad Avanza buscará darle un tinte “más profesional” a su administración del Poder Legislativo y evitar muchos errores no forzados que marcaron los primeros dos años de la gestión. Con figuras de peso como Bullrich y hábiles negociadores como Santilli y Martín Menem, que superó con creces las expectativas que había puestas sobre él, LLA buscará los resultados de su plan de Gobierno. Ya no hay “riesgo kuka” ni “minorías extremas”. El Gobierno recibió un espaldarazo electoral que lo dejó posicionado en el Congreso para que haga lo que vino a hacer. Ahora, le toca salir a jugar con este nuevo Congreso.