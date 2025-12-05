Violencia en José C. Paz: la jura de concejales terminó con sillazos entre peronistas y libertarios

Los incidentes comenzaron tras la jura de la concejala libertaria María Amoroso. Denuncian que un militante terminó con fractura de mandíbula

Una violenta pelea se registró entre militantes peronistas y seguidores de La Libertad Avanza (LLA) en el Concejo Deliberante de José C. Paz, donde los involucrados cruzaron golpes, insultos y corridas en un episodio que expuso la tensa convivencia política de ambas fuerzas políticas en el distrito.

Los incidentes comenzaron tras la jura de la concejala libertaria María Amoroso. Sus festejos, grabados en varios videos que circularon en redes, generaron una reacción inmediata de la militancia vinculada al intendente Mario Ishii.

Sillazos en José C Paz En pocos minutos, las discusiones se transformaron en empujones, sillazos y agresiones dentro del recinto, que luego continuaron en la calle.

Amoroso denunció que varios de sus militantes resultaron heridos, incluido un joven con fractura de mandíbula y un menor que, según su versión, también fue atacado. La concejala responsabilizó al municipio por no garantizar la seguridad del evento y formalizó una denuncia penal antes de dirigirse a una clínica para acompañar a los lesionados.

“Le pegaron a nuestros militantes de LLA. A uno le fracturaron la mandíbula, a otra la arrinconaron entre hombres y la molieron a palos, hombres de 50 años en patota le pegaron a un militante nuestro de 16 años, otro bañando en sangre porque los agarraban de a 8 contra 1”, relató Amoroso en redes sociales.